https://sputnikarabic.ae/20240204/تعطل-خدمات-شركات-الاتصالات-الثلاث-في-معظم-أنحاء-السودان-1085740982.html

تعطل خدمات شركات الاتصالات الثلاث في معظم أنحاء السودان

تعطل خدمات شركات الاتصالات الثلاث في معظم أنحاء السودان

تعطلت خدمات شركات الاتصال الثلاث العاملة في السودان، اليوم الأحد، في معظم أنحاء السودان. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T21:37+0000

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2024-02-04T21:37+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان" أنه على الرغم من أن شركة "زين" كانت تعمل في بعض المناطق، فقد أعلنت شركتا "إم تي إن" و"سوداني" في بيانين منفصلين عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت لأسباب فنية لم تحدد.تأتي خطورة انقطاع خدمات الاتصال من أن غالبية السكان يعتمد على التطبيقات البنكية في تصريف شؤون حياتهم اليومية في ظل شح السيولة وإغلاق معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتحديدا في العاصمة الخرطوم ومدن ومناطق وسط السودان.يشار إلى أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت في منتصف أبريل/ نيسان، تتعرض العديد من المنشآت والجسور وغيرها من مرافق البنية التحتية والمباني العامة لدمار هائل، نتيجة عمليات القصف الجوي والأرضي من قبل الطرفين المتصارعين.تضررت كذلك معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية وكذلك شبكات الكهرباء والمياه في أكثر من 60 بالمئة من مناطق العاصمة بسبب هذا الدمار.وفي وقت سابق، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تلقيه تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان بسبب الكارثة الإنسانية الناجمة عن أزمة الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وذكرت قناة العربية أن البرنامج الأممي قد نشر بيانا أكد من خلاله أن "18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حاليا مستويات حادة من الجوع".وطالب البيان الطرفين المتحاربين في البلاد بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين بشكل آمن، مضيفا أن "عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان بأنه شبه مستحيل".وأشار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أنه "يجب على أطراف الصراع في السودان النظر لما هو أبعد من ساحة المعركة والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل".

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار