https://sputnikarabic.ae/20240204/روسيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تصعيد-الوضع-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1085721483.html
روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية
روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، خلال لقاء مع زملائه من كوريا الجنوبية في سيئول، عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد في شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T07:27+0000
2024-02-04T07:27+0000
2024-02-04T07:27+0000
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روسيا
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وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقع الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد للتوترات في المنطقة. وأُشير بوضوح إلى أن مصدرها الرئيسي هو السياسة الاستفزازية غير المسؤولة التي تنتهجها واشنطن".وأضافت: "التي تحاول لأغراضها الجيوسياسية الخاصة، تشجيع وحث حلفائها الإقليميين على تنفيذ خططها العدوانية، وتحمل عواقب لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك في المجال العسكري".وأكدت الخارجية أن "تطبيع الوضع سيتم تسهيله من خلال الوقف الفوري للولايات المتحدة وحلفائها لأنشطتهم العسكرية الخطيرة والعودة إلى البحث المشترك عن حل سياسي ودبلوماسي للمشاكل القائمة".وأعربت روسيا عن عزمها الثابت على الاستمرار، وفقا للقانون الدولي، في تطوير التعاون المتبادل المنفعة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، فضلاً عن تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240204/كوريا-الشمالية-تعتبر-اليابان-الدولة-الأكثر-تهديدا-في-المنطقة-بسبب-خططها-لشراء-صواريخ-أمريكية-1085721196.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا, العالم, روسيا
روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، خلال لقاء مع زملائه من كوريا الجنوبية في سيئول، عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد في شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا إلى أن مصدره الرئيسي هو السياسة الاستفزازية للولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقع الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد للتوترات في المنطقة. وأُشير بوضوح إلى أن مصدرها الرئيسي هو السياسة الاستفزازية غير المسؤولة التي تنتهجها واشنطن".
وأضافت: "التي تحاول لأغراضها الجيوسياسية الخاصة، تشجيع وحث حلفائها الإقليميين على تنفيذ خططها العدوانية، وتحمل عواقب لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك في المجال العسكري".
وأكدت الخارجية أن "تطبيع الوضع سيتم تسهيله من خلال الوقف الفوري للولايات المتحدة وحلفائها لأنشطتهم العسكرية الخطيرة والعودة إلى البحث المشترك عن حل سياسي ودبلوماسي للمشاكل القائمة".
وأعربت روسيا عن عزمها الثابت على الاستمرار، وفقا للقانون الدولي، في تطوير التعاون المتبادل المنفعة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، فضلاً عن تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.