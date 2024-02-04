https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-تختبروا-غضب-المنطقة-1085740809.html

وزير الخارجية الإيراني: ‏لا تختبروا غضب المنطقة

وزير الخارجية الإيراني: ‏لا تختبروا غضب المنطقة

أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا". 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T21:36+0000

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ودعا عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس"، "الغرب لتجنب اختبار غضب المنطقة"، مضيفا أنه قال لوزير الخارجية البريطاني إن استمرار الحرب ليس هو الحل".وتابع:"لا تختبروا غضب المنطقة... إننا نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة".وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، عن إدانتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنها تمثل "مغامرة وخطأ استراتيجي آخر" من جانب واشنطن، وستؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.يأتي ذلك بعدما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد من إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، مؤكدة أنها "انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه"، معتبرة أن "استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت، بالتعاون مع قوات بريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ضربات ضد 36 هدفًا لجماعة "أنصار الله" في 13 موقعًا بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، الليلة الماضية، بينها منشآت تخزين تحت الأرض ومراكز قيادة وسيطرة وأنظمة صاروخية، ومستودعات للطائرات المسيرة، ومواقع عملياتية ورادارات ومروحيات.

https://sputnikarabic.ae/20240203/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الضربات-الأمريكية-على-سوريا-والعراق--عاجل-1085711502.html

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