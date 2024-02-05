https://sputnikarabic.ae/20240205/واشنطن-تشعر-بخيبة-أمل-بعد-فشل-البرلمان-المجري-في-التصويت-على-انضمام-السويد-للناتو--1085779494.html

واشنطن تشعر بخيبة أمل بعد فشل البرلمان المجري في التصويت على انضمام السويد للناتو

واشنطن تشعر بخيبة أمل بعد فشل البرلمان المجري في التصويت على انضمام السويد للناتو

أعربت واشنطن عن خيبة أملها حيال فشل البرلمان المجري، اليوم الاثنين، في التصويت على قبول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب عدم اكتمال النصاب... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T19:46+0000

2024-02-05T19:46+0000

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل لأن الحزب الحاكم أهدر فرصة التصويت من خلال مقاطعة الجلسة".وأصدر البرلمان المجري بيانا على موقعه قال فيه إنه تم إلغاء الاجتماع الاستثنائي، وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني المطلوب للتصويت على المواضيع المقترحة للموافقة من خلال غياب أعضاء الحزب الحاكم الذي يمتلك 133 مقعدا من أصل 199.وفي المجمل، حضر إلى قاعة الاجتماع 51 نائبا، وتغيب 148 نائبا، حيث قرر التحالف الحاكم "فيدس" وحزب "الشعب الديمقراطي المسيحي" عدم المشاركة في التصويت على التصديق على طلب السويد للانضمام إلى الناتو.وكان من المقرر عقد اجتماع استثنائي، اليوم 5 فبراير/ شباط، بعد أن دعت مجموعة من النواب من أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفير، إلى عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي.وبحسب القواعد، يجب تحديد موعد للاجتماع إذا طلب ذلك 20% على الأقل من النواب.وكان من المقرر عقد الاجتماع بعد أن ناشدت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، عقد اجتماع استثنائي للتصديق على الطلب السويدي.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240205/البرلمان-الهنغاري-يفشل-في-التصويت-على-المصادقة-على-طلب-السويد-لعضوية-الناتو--1085764388.html

https://sputnikarabic.ae/20240125/تركيا-توافق-على-انضمام-السويد-لحلف-الناتو-1085418420.html

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