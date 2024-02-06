https://sputnikarabic.ae/20240206/بايدن-يدعو-الكونغرس-للمصادقة-فورا-على-مشروع-قانون-لمساعدة-كييف-وحماية-الحدود-1085818740.html
بايدن يدعو الكونغرس للمصادقة "فورا" على مشروع قانون لمساعدة كييف وحماية الحدود
بايدن يدعو الكونغرس للمصادقة "فورا" على مشروع قانون لمساعدة كييف وحماية الحدود
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونغرس الأمريكي بالموافقة "على الفور" على مشروع قانون مجلس الشيوخ بشأن مساعدة أوكرانيا وأمن الحدود وتقديمه إلى... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T19:15+0000
2024-02-06T19:15+0000
2024-02-06T19:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7395a8c770f7d86cbc8c011dd046e3dd.jpg
وقال بايدن: "أحث الكونغرس على إقرار مشروع القانون هذا وتقديمه إلى مكتبي على الفور".وأضاف: "العالم يراقب، هذا لا يتوافق مع تصرفات دولة عظيمة".وأشار بايدن إلى أنه ليس مستعدا بعد للنظر في إمكانية اعتماد قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا أو إسرائيل.وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الاثنين، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانياوحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/الشيوخ-الأمريكي-يصدر-مشروع-قانون-بشأن-مساعدات-أوكرانيا-ولإسرائيل-بإجمالي-118-مليار-دولار-1085741946.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/ترامب-يصف-مشروع-قانون-مساعدة-أوكرانيا-بأنه-فظيع-1085773376.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a9fba9164f5a9b512f9195c25ffe85bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
بايدن يدعو الكونغرس للمصادقة "فورا" على مشروع قانون لمساعدة كييف وحماية الحدود
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونغرس الأمريكي بالموافقة "على الفور" على مشروع قانون مجلس الشيوخ بشأن مساعدة أوكرانيا وأمن الحدود وتقديمه إلى مكتبه للتوقيع عليه.
وقال بايدن: "أحث الكونغرس على إقرار مشروع القانون هذا وتقديمه إلى مكتبي على الفور".
وأوضح بايدن أنه يجب على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يتعاملوا مع اعتماد مشروع القانون بمسؤولية.
وأضاف: "العالم يراقب، هذا لا يتوافق مع تصرفات دولة عظيمة".
وأشار بايدن إلى أنه ليس مستعدا بعد للنظر في إمكانية اعتماد قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا أو إسرائيل.
ورد بايدن على سؤال عما إذا كان سيؤيد إمكانية تمرير مشاريع قوانين من شأنها تقديم "الدعم لإسرائيل أو أوكرانيا" دون ربطهما ببعضهما بعضا: " لن أستسلم الآن، نحن بحاجة إلى كل شيء، العالم يراقبنا".
وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الاثنين، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.
وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).
كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.