https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-تطور-مسيرة-بمحرك-مائل-تغطي-مساحة-100-كيلومتر-1085792676.html
روسيا تطور مسيرة بمحرك مائل تغطي مساحة 100 كيلومتر
روسيا تطور مسيرة بمحرك مائل تغطي مساحة 100 كيلومتر
ذكر ممثل مصنع "أوبوخوف" (جزء من شركة "ألماز- آنتي")، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المصنع طوّر طائرة "ناستاسيا" دون طيار الجديدة ذات المحرك المائل،... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T10:20+0000
2024-02-06T10:20+0000
2024-02-06T10:20+0000
رصد عسكري
روسيا
طائرة مسيرة
مسيرة
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وتم تقديم نموذج أولي للطائرة دون طيار الجديدة لأول مرة في المعرض الوطني ومنتدى البنية التحتية للطيران المدني "نياس" 2024، الذي يقام في مدينة "كروسيوس إكسبو" للمعارض، في الفترة من 6 إلى 7 فبراير/ شباط الجاري.وأوضح ممثل المصنع أن "ناستاسيا" يمكنها حمل حمولة تصل إلى 3 كيلوغرام لأغراض مختلفة، وأقصى سرعة طيران لها تصل إلى 100 كم/ساعة، وتم تجهيزها بخمسة محركات، أربعة على قضبان مثبتة على هيكل الطائرة، لتعمل مثل المروحية الرباعية، للإقلاع والهبوط العمودي، وآخر فوق الجناح.بينها طائرات مسيرة... روسيا تعتزم طرح أسلحة جديدة بالسوق العالمية في عام 2024وأضاف ممثل المصنع أن جميع الأجهزة الإلكترونية للطائرة تم إنتاجها محليًا بالكامل، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، خضعت الطائرة "ناستاسيا" لدورة اختبار في ساحات التدريب".
https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-تعمل-على-أتمتة-عمل-المركبات-القتالية-لزيادة-كفاءة-وسرعة-تنفيذ-المهام-1085787907.html
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رصد عسكري, روسيا, طائرة مسيرة, مسيرة
رصد عسكري, روسيا, طائرة مسيرة, مسيرة
روسيا تطور مسيرة بمحرك مائل تغطي مساحة 100 كيلومتر
ذكر ممثل مصنع "أوبوخوف" (جزء من شركة "ألماز- آنتي")، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المصنع طوّر طائرة "ناستاسيا" دون طيار الجديدة ذات المحرك المائل، والتي يمكنها توفير إرسال الإشارة، بما في ذلك في المهام الخاصة، داخل دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر.
وتم تقديم نموذج أولي للطائرة دون طيار الجديدة لأول مرة في المعرض الوطني ومنتدى البنية التحتية للطيران المدني "نياس" 2024، الذي يقام في مدينة "كروسيوس إكسبو" للمعارض، في الفترة من 6 إلى 7 فبراير/ شباط الجاري.
وقال ممثل المصنع: "تم إنشاء نموذج أولي لطائرة "ناستاسيا" دون طيار، والتي لديها القدرة على الإقلاع والهبوط عموديا، مثل "المروحية الرباعية"، وفي الوقت ذاته، مجهزة بمعدات لزيادة السرعة ومدى الطيران. الغرض الرئيسي من "ناستاسيا" هو تتبع الإشارة، ويبلغ مدى تحليق الطائرة 100 كيلومتر".
وأوضح ممثل المصنع أن "ناستاسيا" يمكنها حمل حمولة تصل إلى 3 كيلوغرام لأغراض مختلفة، وأقصى سرعة طيران لها تصل إلى 100 كم/ساعة، وتم تجهيزها بخمسة محركات، أربعة على قضبان مثبتة على هيكل الطائرة، لتعمل مثل المروحية الرباعية، للإقلاع والهبوط العمودي، وآخر فوق الجناح.
وأضاف ممثل المصنع أن جميع الأجهزة الإلكترونية للطائرة تم إنتاجها محليًا بالكامل، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، خضعت الطائرة "ناستاسيا" لدورة اختبار في ساحات التدريب".