https://sputnikarabic.ae/20240206/من-بينها-طائرات-مسيرة-روسيا-تعتزم-طرح-أسلحة-جديدة-بالسوق-العالمية-في-2024--1085783408.html

من بينها طائرات مسيرة... روسيا تعتزم طرح أسلحة جديدة بالسوق العالمية في 2024

من بينها طائرات مسيرة... روسيا تعتزم طرح أسلحة جديدة بالسوق العالمية في 2024

صرح ألكسندر ميخيف، المدير التنفيذي لشركة "روسوبورونيكسبورت" الروسية والمتخصصة في إدارة صادرات وواردات روسيا الدفاعية والعسكرية، بأن موسكو تعتزم طرحة أسلحة... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T00:48+0000

2024-02-06T00:48+0000

2024-02-06T00:48+0000

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موسكو - سبوتنيك. وتوقع ميخيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أن تقوم شركات التصنيع الروسية في عام 2024 بتكثيف إصدار وثائق الترخيص للنماذج الجديدة، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاع الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى ذلك، يُظهر السوق طلبًا مرتفعًا على منتجاتنا التي خضعت للتحديث بناءً على نتائج الاستخدام في القتال".وأضاف ميخيف أن عددًا من العملاء الأجانب أبدوا اهتمامًا بمنظومة المركبات الروسية تحت الماء من طراز "كلافيسين - 1 آر إي"، وذلك بعد عرضها في المعرض البحري الدولي في مدينة كرونشتات الروسية، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية في الوقت الراهن في هذا الصدد.وأوضح ميخيف أنه سيتم عرض المنظومة لأول مرة بالخارج في معرض الدفاع العالمي العام الجاري، لافتًا إلى أنها سوف تجذب انتباه العديد من الدول التي لديها شواطئ ساحلية.وفي وقت سابق، صرح ميخيف بأنه في عام 2023، شاركت الشركة في أكثر من 30 اجتماعًا ومفاوضات على أعلى مستوى حكومي في روسيا وخارجها؛ واستقبلت حوالي 250 وفدًا من العملاء الأجانب، ودربت أكثر من 500 متخصص أجنبي في تشغيل واستخدام المعدات العسكرية الروسية الحديثة، بما في ذلك مراعاة الخبرة القتالية.وأضاف ميخييف: "في عام 2023، عملنا باجتهاد، وأقمنا 16 معرضًا في روسيا وخارجها، أظهرنا خلالها لشركائنا الأجانب أكثر من 800 نموذج كامل النطاق للمعدات العسكرية الروسية الحديثة. من حيث النتائج المالية، حققنا أهدافنا بالكامل، ووصلت محفظة الطلبات إلى رقم قياسي خلال 23 عامًا من العمل، وبلغت أكثر من 55 مليار دولار".

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