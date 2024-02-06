https://sputnikarabic.ae/20240206/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-على-صفقة-تبادل-الأسرى-معناه-رفض-مقترح-الاتفاق-1085818479.html

‏مسؤول إسرائيلي: رد "حماس" على صفقة "تبادل الأسرى" معناه رفض مقترح الاتفاق

‏مسؤول إسرائيلي: رد "حماس" على صفقة "تبادل الأسرى" معناه رفض مقترح الاتفاق

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رد "حماس" على اقتراح صفقة "تبادل الأسرى" لقطر بين الحركة وإسرائيل معناه رفض مقترح الاتفاق. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T18:54+0000

2024-02-06T18:54+0000

2024-02-06T18:54+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي - لم تسمه - أن رد حركة حماس على قطر بشأن الخطوط العريضة على صفقة تبادل أسرى بين تل أبيب والحركة يعني رفض المقترح.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة "حماس"، على المقترحات التي تم التوصل إليهم في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.وقال رئيس الوزراء القطري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة: وأضاف: "نظرًا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ولكن الرد يدعونا للتفاؤل، وتم تسليمه للجانب الإسرائيلي".وكانت حركة حماس قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة. وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240206/قطر-تتسلم-رد-حماس-على-اتفاق-الإطار-بشأن-تبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1085816448.html

https://sputnikarabic.ae/20240206/القسام-تعلن-ضرب-مركز-قيادة-لإسرائيل-وسرايا-القدس-تستهدف-قوتين-عسكريتين-فيديو-1085811875.html

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