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أطقم صواريخ "باستيون" تجري تدريبات للدفاع عن الحدود البحرية لأقصى الشرق الروسي
أطقم صواريخ "باستيون" تجري تدريبات للدفاع عن الحدود البحرية لأقصى الشرق الروسي
أجرت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بريموري، اليوم الأربعاء، تدريبات على الدفاع عن الحدود البحرية للمنطقة من... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:04+0000
2024-02-07T10:04+0000
روسيا
أسطول المحيط الهادئ
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وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ: "في إقليم بريموري، أجرت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبًا على صد محاولة هجوم بحري من قبل سفن مسيرة لعدو وهمي".وتدرب العسكريون الروس على إعداد الأنظمة للاستخدام القتالي، وضربوا أهدافًا سطحية على مسافة نحو 150 كيلومترًا، دون استخدام الصواريخ فعليًا.وبعد عمليات الإطلاق الإلكترونية، غيّرت طواقم إطلاق الصواريخ مواقعها، وتجنبت الضربة الانتقامية من العدو الوهمي.وقد لعبت دور السفن المعادية، السفن المساعدة للأسطول، وقد تمت المهمة في مياه بحر اليابان.بسبب بوتين.. مذيع أمريكي يحصد 60 مليون مشاهدة خلال ساعات
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روسيا, أسطول المحيط الهادئ
روسيا, أسطول المحيط الهادئ

أطقم صواريخ "باستيون" تجري تدريبات للدفاع عن الحدود البحرية لأقصى الشرق الروسي

10:04 GMT 07.02.2024
© RIA Novosti . Vasily Batanov / الانتقال إلى بنك الصورسفن حربية روسية في البحر الأسود
سفن حربية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© RIA Novosti . Vasily Batanov
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أجرت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بريموري، اليوم الأربعاء، تدريبات على الدفاع عن الحدود البحرية للمنطقة من سفن عدو وهمي.
وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ: "في إقليم بريموري، أجرت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبًا على صد محاولة هجوم بحري من قبل سفن مسيرة لعدو وهمي".

ووفقًا لما جاء في البيان، كانت سفن الإنزال المعادية (الوهمية) متجهة إلى ساحل بريموري لإنزال القوات والاستيلاء على الهدف. ووصلت أطقم التشكيل الصاروخي لأسطول المحيط الهادئ مسبقًا إلى مناطق التمركز، حيث نشرت قاذفات صواريخ "باستيون".

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وتدرب العسكريون الروس على إعداد الأنظمة للاستخدام القتالي، وضربوا أهدافًا سطحية على مسافة نحو 150 كيلومترًا، دون استخدام الصواريخ فعليًا.
وبعد عمليات الإطلاق الإلكترونية، غيّرت طواقم إطلاق الصواريخ مواقعها، وتجنبت الضربة الانتقامية من العدو الوهمي.
وقد لعبت دور السفن المعادية، السفن المساعدة للأسطول، وقد تمت المهمة في مياه بحر اليابان.
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