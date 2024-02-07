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https://sputnikarabic.ae/20240207/قاذفات-استراتيجية-روسية-بدعم-من-سو-30-تقطع-بحرين-مجاورين-لأمريكا-فيديو-1085833719.html
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديو
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديو
أكملت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" التابعة للطيران البعيد المدى التابع لقوات الفضاء الروسية رحلة مجدولة لها، فوق المياه المحايدة لبحر... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T09:42+0000
2024-02-07T10:00+0000
رصد عسكري
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وكانت مدة الرحلة حوالي 9 ساعات. ورافقت المقاتلة "سو-30إس إم" التابعة للقوات الجوية الفضائية، القاذفتين.وقال الفريق، سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: “تم تنفيذ الرحلة بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.روسيا تخطط لتصنيع مقاتلة جديدة مع شركاء عرب على أساس سو-75 "تشيك ميت"
https://sputnikarabic.ae/20240207/البجعة-البيضاء-الروسية-تحلق-لمدة-10-ساعات-فوق-القطب-الشمالي-فيديو--1085833641.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديو

09:42 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 07.02.2024)
© Photo / Official profile of the North American Aerospace Defense Command and the United States Northern Commandالمقاتلة الروسية تو-95 والأمريكية إف-22
المقاتلة الروسية تو-95 والأمريكية إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Photo / Official profile of the North American Aerospace Defense Command and the United States Northern Command
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أكملت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" التابعة للطيران البعيد المدى التابع لقوات الفضاء الروسية رحلة مجدولة لها، فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ وتشوكشي.
وكانت مدة الرحلة حوالي 9 ساعات. ورافقت المقاتلة "سو-30إس إم" التابعة للقوات الجوية الفضائية، القاذفتين.
وقال الفريق، سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: “تم تنفيذ الرحلة بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وشدد على أن "طياري الطيران البعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".

قاذفة تو-160 تطلق صاروخ إكس-101 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
"البجعة البيضاء" الروسية تحلق لمدة 10 ساعات فوق القطب الشمالي... فيديو
09:55 GMT
وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
روسيا تخطط لتصنيع مقاتلة جديدة مع شركاء عرب على أساس سو-75 "تشيك ميت"
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