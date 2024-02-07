قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديو
09:42 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 07.02.2024)
© Photo / Official profile of the North American Aerospace Defense Command and the United States Northern Commandالمقاتلة الروسية تو-95 والأمريكية إف-22
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أكملت حاملتا الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" التابعة للطيران البعيد المدى التابع لقوات الفضاء الروسية رحلة مجدولة لها، فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ وتشوكشي.
وكانت مدة الرحلة حوالي 9 ساعات. ورافقت المقاتلة "سو-30إس إم" التابعة للقوات الجوية الفضائية، القاذفتين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لحاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين من طراز "تو - 95 إم إس"، أثناء تنفيذهما تحليقاً لمدة 9 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وتشوكشي.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 7, 2024
طلعة القاذفتين تمت بمرافقة مقاتلات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من طراز "سو- 30 إس إم"". pic.twitter.com/5BKAqYeshu
وقال الفريق، سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: “تم تنفيذ الرحلة بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وشدد على أن "طياري الطيران البعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.