https://sputnikarabic.ae/20240207/إيران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-وترفض-بشكل-قاطع-اتهامات-أمريكا-ضد-قواتها-المسلحة-1085827560.html
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن وترفض بشكل قاطع اتهامات أمريكا ضد قواتها المسلحة
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن وترفض بشكل قاطع اتهامات أمريكا ضد قواتها المسلحة
أرسلت إيران، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاتهامات الأمريكية ضد القوات المسلحة الإيرانية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T06:26+0000
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وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "جمهورية إيران الإسلامية، ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الرسالة ذات الصلة ضد القوات المسلحة الإيرانية، وتدين بشدة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، في الأسبوع الماضي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف إيرواني أن "هذه العمليات غير القانونية استهدفت عمدا المدنيين والبنى التحتية الأساسية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين"، متابعا: "مثل هذه الأعمال غير القانونية لا تنتهك فقط القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل تعتبر تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".وأشار إيرواني إلى أن "جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، أدانتا بشدة الأعمال العسكرية للولايات المتحدة، التي تنتهك بشكل سافر وحدة أراضي هذين البلدين وسيادتهما واستقلالهما"، لافتا إلى أن الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يفتقر إلى أي مبرر قانوني ولا يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات.وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، عن إدانتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا، التي جرت الجمعة الماضية، مشيرةً إلى أنها تمثل مغامرة وخطأ استراتيجيا آخر من جانب واشنطن، وستؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.يأتي ذلك بعدما، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، مجرد بداية رد من إدارة بايدن، على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، الشهر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-بمجلس-الأمن-الضربات-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-تهدف-إلى-مفاقمة-النزاع-ومنع-التصدي-لـداعش-1085782740.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن وترفض بشكل قاطع اتهامات أمريكا ضد قواتها المسلحة
أرسلت إيران، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاتهامات الأمريكية ضد القوات المسلحة الإيرانية.
وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "جمهورية إيران الإسلامية، ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الرسالة ذات الصلة ضد القوات المسلحة الإيرانية، وتدين بشدة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، في الأسبوع الماضي"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأضاف إيرواني أن "هذه العمليات غير القانونية استهدفت عمدا المدنيين والبنى التحتية الأساسية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين"، متابعا: "مثل هذه الأعمال غير القانونية لا تنتهك فقط القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل تعتبر تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".
وأشار إيرواني إلى أن "جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، أدانتا بشدة الأعمال العسكرية للولايات المتحدة، التي تنتهك بشكل سافر وحدة أراضي هذين البلدين وسيادتهما واستقلالهما"، لافتا إلى أن الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يفتقر إلى أي مبرر قانوني ولا يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات.
وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، عن إدانتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا
، التي جرت الجمعة الماضية، مشيرةً إلى أنها تمثل مغامرة وخطأ استراتيجيا آخر من جانب واشنطن، وستؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.
يأتي ذلك بعدما، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، مجرد بداية رد
من إدارة بايدن، على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، الشهر الماضي".