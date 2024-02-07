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https://sputnikarabic.ae/20240207/البجعة-البيضاء-الروسية-تحلق-لمدة-10-ساعات-فوق-القطب-الشمالي-فيديو--1085833641.html
"البجعة البيضاء" الروسية تحلق لمدة 10 ساعات فوق القطب الشمالي... فيديو
"البجعة البيضاء" الروسية تحلق لمدة 10 ساعات فوق القطب الشمالي... فيديو
نفذت طائرتان روسيتان من طراز "تو-160" الملقبة بـ"البجعة البيضاء" رحلة مجدولة فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي استمرت 10 ساعات. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T09:55+0000
2024-02-07T09:55+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار القطب الشمالي
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بأن "حاملتي صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-160 قد أكملتا رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحر لابتيف، استمرت لأكثر من 10 ساعات".قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديووتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.روسيا تخطط لتصنيع مقاتلة جديدة مع شركاء عرب على أساس سو-75 "تشيك ميت"
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رصد عسكري, روسيا, أخبار القطب الشمالي
رصد عسكري, روسيا, أخبار القطب الشمالي

"البجعة البيضاء" الروسية تحلق لمدة 10 ساعات فوق القطب الشمالي... فيديو

09:55 GMT 07.02.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "تو-160" تطلق صاروخ "إكس-101"
قاذفة تو-160 تطلق صاروخ إكس-101 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذت طائرتان روسيتان من طراز "تو-160" الملقبة بـ"البجعة البيضاء" رحلة مجدولة فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي استمرت 10 ساعات.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بأن "حاملتي صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-160 قد أكملتا رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحر لابتيف، استمرت لأكثر من 10 ساعات".

وقال قائد الطيران الروسي البعيد المدى، اللفتنانت - جنرال سيرغي كوبيلاش: "إن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وشدد كوبيلاش على أن "طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".

قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديو
وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
روسيا تخطط لتصنيع مقاتلة جديدة مع شركاء عرب على أساس سو-75 "تشيك ميت"
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