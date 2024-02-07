روسيا تخطط لتصنيع مقاتلة جديدة مع شركاء عرب على أساس سو-75 "تشيك ميت"
07:24 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 07:51 GMT 07.02.2024)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
© Sputnik . Alexei Nikolskiy/
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صرح المديرالعام لشركة "روس أبورون إيكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، بأن الطائرة التكتيكية "سو - 75" الملقبة بـ"تشيك ميت"، يمكن أن تصبح منصة لتطوير طائرات جديدة أخرى مع شركاء من الدول العربية.
وبحسب مصادر روسية، نقلا عن ميخييف، فإن "الجيل الخامس من طائرة "سو -75 تشيك ميت" تم تقديمها لأول مرة للجمهور الأجنبي في معرض دبي عام 2021، وتعد هذه الطائرة، ذات التصميم المميز، المنتج الأوفر حظا لبناء مشاريع التطوير المشترك لأنظمة الطيران الواعدة في الشرق الأوسط".
وأكد ميخييف أن تصميم "سو -75 تشيك ميت" يتضمن بالفعل إمكانية إنشاء طائرات مستقبلية قادرة على التكيف مع الظروف المختلفة، وكذلك من الممكن إنشاء طائرة من دون طيار من خلالها، بحسب "روسكايا غازيتا".
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
تمتلك روسيا قوة جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الخارقة ومنها المقاتلة الخفيفة "سو - 75" (تشيك ميت)، التي تصنف ضمن طائرات الجيل الخامس الحربية ذات القدرات الشبحية.
وتمثل "تشيك ميت" طائرة فريدة من نوعها فيما يتعلق بقدراتها القتالية، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي.
© Sputnikالمقاتلة "تشيك ميت"
المقاتلة "تشيك ميت"
© Sputnik
ولفت الموقع إلى أن المقاتلة الروسية يمكنها تنفيذ مهاما هجومية بحمولة عادية في مدى يصل إلى 1400 كيلومتر والعودة إلى قواعدها دون الحاجة للتزود بالوقود في الجو وهو ما يطلق عليه "المدى القتالي".
ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟
التصنيف: مقاتلة خفيفة متعددة المهام بمحرك واحد.
المدى القتالي: 1400 كلم.
الحمولة القتالية: 7 آلاف و400 كغ.
السرعة: 1.8 ماخ (نحو 2205 كلم/ ساعة)
أمس, 08:42 GMT
ما هو تسليح الطائرة؟
تستخدم "تشيك ميت" تقنيات متطورة في مجال التسليح، وتم تزويدها بعنبر تسليح داخلي يستوعب جميع أنواع الأسلحة الحديثة، التي تشمل:
صواريخ "جو - جو".
مدافع الرشاشة.
قنابل.
قذائف صاروخية.
وتم تصميم الطائرة لتكون قادرة على الإقلاع القصير وليس الإقلاع العمودي، بينما يتم تطوير نسخة خاصة منها لتكون مركبة مسيرة من دون طيار "درون".
وتصنف "تشيك ميت" ضمن المقاتلات الخفيفة وظهرت أول نسخة منها خلال معرض "ماكس 2021".
هل يمكن تصنيع "تشيك ميت" في الشرق الأوسط؟
تتجه روسيا للتصنيع المشترك مع دول الشرق الأوسط ويشمل ذلك المقاتلة الشبحية الخفيفة "تشيك ميت"، حسب تصريحات ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، قبل افتتاح معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023".