https://sputnikarabic.ae/20240207/السفير-الروسي-لدى-وارسو-بولندا-لم-تقدم-أي-دليل-على-انتهاك-مجالها-الجوي-في-2023-1085826526.html
السفير الروسي لدى وارسو: بولندا لم تقدم أي دليل على انتهاك مجالها الجوي في عام 2023
السفير الروسي لدى وارسو: بولندا لم تقدم أي دليل على انتهاك مجالها الجوي في عام 2023
أكد السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، اليوم الأربعاء، أن وارسو لم تقدم أبدًا دليلًا على انتهاك صاروخ روسي مجالها الجوي، في أواخر عام 2023. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T05:12+0000
2024-02-07T05:12+0000
2024-02-07T05:30+0000
بولندا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101684/95/1016849530_0:87:2200:1325_1920x0_80_0_0_799c4f29bd57d83af9af94b9ef743106.jpg
وارسو- سبوتنيك. وقال أندرييف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ردًا على اتهامات الجانب البولندي التي لا أساس لها (بشأن مزاعم انتهاك صاروخ روسي لمجال بولندا الجوي) طلبت السفارة رسميًا الأدلة ذات الصلة من وزارة الخارجية البولندية، مع مذكرة".وأضاف: "لم نتلق إجابة، وأعتقد أنه كما جرت العادة منذ فترة طويلة في ممارسة علاقاتنا مع غير الشركاء الغربيين، فإننا لن نحصل أبدًا على دليل حقيقي منهم".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي، أنها حددت الجسم الذي دخل الأجواء البولندية، من اتجاه أوكرانيا، على أنه "صاروخ روسي"، بحسب زعمها، دون تقديم توضيحات إضافية.وجاء في بيان للأركان البولندية: "نبلغكم أنه، في يوم الجمعة الساعة 7:12 (9:12 بتوقيت موسكو) من جهة الحدود الأوكرانية، تم انتهاك المجال الجوي البولندي بجسم غادر الأراضي البولندية في أقل من ثلاث دقائق، ونحدده على أنه صاروخ كروز روسي"، إلا أن هيئة الأركان العامة البولندية، لم تقدم أي توضيحات إضافية أو تأكيد لهذا التصريح.يأتي ذلك بعد أن كانت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، قد أعلنت أنه قد دخل جسم جوي مجهول المجال الجوي البولندي، قادمًا من أوكرانيا، وكانت برفقته إطلاقات من الدفاع الجوي، ثم اختفى من الرادار.وذكرت هيئة الأركان العامة البولندية، في وقت لاحق، دون تقديم دليل، أن الصاروخ الذي انتهك المجال الجوي البولندي كان "روسيًا"، بحسب زعمها.وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، فيسلاف كوكولا، إلى أن "كل شيء يشير إلى ذلك"، لكنه لم يقدم أي تفسيرات إضافية أو دليلًاعلى كلامه، وأشار لاحقًا إلى أنه لا يزال يعمل ببيانات لم يتم التحقق منها.
https://sputnikarabic.ae/20240201/روسيا-اتفاق-هولندا-وألمانيا-وبولندا-على-إنشاء-ممر-عسكري-هو-استفزاز--1085638568.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101684/95/1016849530_160:0:2041:1411_1920x0_80_0_0_521c3788be7c91ad0ef2ce168f07986d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بولندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
السفير الروسي لدى وارسو: بولندا لم تقدم أي دليل على انتهاك مجالها الجوي في عام 2023
05:12 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 05:30 GMT 07.02.2024)
أكد السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، اليوم الأربعاء، أن وارسو لم تقدم أبدًا دليلًا على انتهاك صاروخ روسي مجالها الجوي، في أواخر عام 2023.
وارسو- سبوتنيك
. وقال أندرييف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ردًا على اتهامات الجانب البولندي التي لا أساس لها (بشأن مزاعم انتهاك صاروخ روسي لمجال بولندا الجوي) طلبت السفارة رسميًا الأدلة ذات الصلة من وزارة الخارجية البولندية، مع مذكرة".
وأضاف: "لم نتلق إجابة، وأعتقد أنه كما جرت العادة منذ فترة طويلة في ممارسة علاقاتنا مع غير الشركاء الغربيين، فإننا لن نحصل أبدًا على دليل حقيقي منهم".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي، أنها حددت الجسم الذي دخل الأجواء البولندية، من اتجاه أوكرانيا، على أنه "صاروخ روسي"، بحسب زعمها، دون تقديم توضيحات إضافية.
وجاء في بيان للأركان البولندية: "نبلغكم أنه، في يوم الجمعة الساعة 7:12 (9:12 بتوقيت موسكو) من جهة الحدود الأوكرانية، تم انتهاك المجال الجوي البولندي
بجسم غادر الأراضي البولندية في أقل من ثلاث دقائق، ونحدده على أنه صاروخ كروز روسي"، إلا أن هيئة الأركان العامة البولندية، لم تقدم أي توضيحات إضافية أو تأكيد لهذا التصريح.
يأتي ذلك بعد أن كانت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، قد أعلنت أنه قد دخل جسم جوي مجهول المجال الجوي البولندي، قادمًا من أوكرانيا، وكانت برفقته إطلاقات من الدفاع الجوي، ثم اختفى من الرادار.
وذكرت هيئة الأركان العامة البولندية، في وقت لاحق، دون تقديم دليل، أن الصاروخ الذي انتهك المجال الجوي البولندي كان "روسيًا"، بحسب زعمها.
وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، فيسلاف كوكولا، إلى أن "كل شيء يشير إلى ذلك"، لكنه لم يقدم أي تفسيرات إضافية أو دليلًاعلى كلامه، وأشار لاحقًا إلى أنه لا يزال يعمل ببيانات لم يتم التحقق منها.