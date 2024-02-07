https://sputnikarabic.ae/20240207/السفير-الروسي-لدى-وارسو-بولندا-لم-تقدم-أي-دليل-على-انتهاك-مجالها-الجوي-في-2023-1085826526.html

السفير الروسي لدى وارسو: بولندا لم تقدم أي دليل على انتهاك مجالها الجوي في عام 2023

السفير الروسي لدى وارسو: بولندا لم تقدم أي دليل على انتهاك مجالها الجوي في عام 2023

أكد السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، اليوم الأربعاء، أن وارسو لم تقدم أبدًا دليلًا على انتهاك صاروخ روسي مجالها الجوي، في أواخر عام 2023. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T05:12+0000

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وارسو- سبوتنيك. وقال أندرييف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ردًا على اتهامات الجانب البولندي التي لا أساس لها (بشأن مزاعم انتهاك صاروخ روسي لمجال بولندا الجوي) طلبت السفارة رسميًا الأدلة ذات الصلة من وزارة الخارجية البولندية، مع مذكرة".وأضاف: "لم نتلق إجابة، وأعتقد أنه كما جرت العادة منذ فترة طويلة في ممارسة علاقاتنا مع غير الشركاء الغربيين، فإننا لن نحصل أبدًا على دليل حقيقي منهم".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي، أنها حددت الجسم الذي دخل الأجواء البولندية، من اتجاه أوكرانيا، على أنه "صاروخ روسي"، بحسب زعمها، دون تقديم توضيحات إضافية.وجاء في بيان للأركان البولندية: "نبلغكم أنه، في يوم الجمعة الساعة 7:12 (9:12 بتوقيت موسكو) من جهة الحدود الأوكرانية، تم انتهاك المجال الجوي البولندي بجسم غادر الأراضي البولندية في أقل من ثلاث دقائق، ونحدده على أنه صاروخ كروز روسي"، إلا أن هيئة الأركان العامة البولندية، لم تقدم أي توضيحات إضافية أو تأكيد لهذا التصريح.يأتي ذلك بعد أن كانت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، قد أعلنت أنه قد دخل جسم جوي مجهول المجال الجوي البولندي، قادمًا من أوكرانيا، وكانت برفقته إطلاقات من الدفاع الجوي، ثم اختفى من الرادار.وذكرت هيئة الأركان العامة البولندية، في وقت لاحق، دون تقديم دليل، أن الصاروخ الذي انتهك المجال الجوي البولندي كان "روسيًا"، بحسب زعمها.وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، فيسلاف كوكولا، إلى أن "كل شيء يشير إلى ذلك"، لكنه لم يقدم أي تفسيرات إضافية أو دليلًاعلى كلامه، وأشار لاحقًا إلى أنه لا يزال يعمل ببيانات لم يتم التحقق منها.

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