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العراق يدعو "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية جنوبي البلاد
العراق يدعو "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية جنوبي البلاد
أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بدعوة الحكومة العراقية شركة "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية في جنوب البلاد. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T19:23+0000
2024-02-07T19:23+0000
العراق
العالم العربي
شركة غازبروم
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وذكر المكتب الصحفي أن الحكومة اجتمعت من أجل بحث موضوع استثمار حقل الناصرية.وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة العراقية: "تمت الموافقة على دعوة "غازبروم" لتنفيذ مشروع تطوير حقل الناصرية".وأكد السوداني، في وقت سابق، على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة، خلال مشاركته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".وقال السوداني: "إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية لنا جميعا"، مضيفا "الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي".وأشار السوداني إلى أن "منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام إقليمي متعدد يؤسس إلى مستقبل جيد".رئيس الوزراء العراقي يؤكد على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقةالعراق يؤكد أن الأوضاع مؤهلة لإنهاء دور "التحالف الدولي" على أراضيه
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العراق, العالم العربي, شركة غازبروم
العراق, العالم العربي, شركة غازبروم

العراق يدعو "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية جنوبي البلاد

19:23 GMT 07.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بدعوة الحكومة العراقية شركة "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية في جنوب البلاد.
وذكر المكتب الصحفي أن الحكومة اجتمعت من أجل بحث موضوع استثمار حقل الناصرية.
وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة العراقية: "تمت الموافقة على دعوة "غازبروم" لتنفيذ مشروع تطوير حقل الناصرية".
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وأكد السوداني، في وقت سابق، على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة، خلال مشاركته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".
وقال السوداني: "إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية لنا جميعا"، مضيفا "الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي".
وأشار السوداني إلى أن "منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام إقليمي متعدد يؤسس إلى مستقبل جيد".
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