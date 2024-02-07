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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240207/بوريل-يمضي-ليلته-مختبئا-داخل-ملجأ-للقنابل-في-كييف-1085834880.html
بوريل يمضي ليلته مختبئا داخل ملجأ للقنابل في كييف
بوريل يمضي ليلته مختبئا داخل ملجأ للقنابل في كييف
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، والذي يقوم بزيارة إلى كييف، أنه أمضى صباح اليوم في ملجأ بسبب... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:09+0000
2024-02-07T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب رئيس الدبلوماسية الأوروبية على قناته في "إكس": "سأبدأ الصباح في ملجأ، لأن الإنذارات تدق في كييف". وأرفق الرسالة بصورة له في غرفة نصف فارغة ذات سقف منخفض.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تم الإعلان عن تحذير من غارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا، وأفادت القناة التلفزيونية العامة لأول مرة عن انفجارات في كييف وتشيركاسي.وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن "البعثة التدريبية للاتحاد دربت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، واتفقنا على تدريب 20 ألفًا إضافيين، والمجموع سيكون 60 ألفًا، في نهاية الصيف المقبل".وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا حتى الآن دعمًا ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو، وطلبنا من الدول الأعضاء تقديم 21 مليار يورو لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خلال العام الحالي".قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تقطع بحرين مجاورين لأمريكا... فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بوريل يمضي ليلته مختبئا داخل ملجأ للقنابل في كييف

10:09 GMT 07.02.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، والذي يقوم بزيارة إلى كييف، أنه أمضى صباح اليوم في ملجأ بسبب تحذير من غارة جوية.
وكتب رئيس الدبلوماسية الأوروبية على قناته في "إكس": "سأبدأ الصباح في ملجأ، لأن الإنذارات تدق في كييف". وأرفق الرسالة بصورة له في غرفة نصف فارغة ذات سقف منخفض.
ويرغب المسؤولون الأوروبيون الذين يسافرون بشكل دوري إلى العاصمة الأوكرانية، الحديث عن المخاطر التي تصاحب زياراتهم. كما تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام، عن كيفية اضطرارها للاحتماء في ملجأ للقنابل بسبب "غارة جوية" أثناء زيارتها لمكتب بريد في كييف.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تم الإعلان عن تحذير من غارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا، وأفادت القناة التلفزيونية العامة لأول مرة عن انفجارات في كييف وتشيركاسي.
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10:01 GMT
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن البعثة التدريبية للاتحاد المتخصصة بتدريب العسكريين الأوكرانيين، درّبت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، ومن المقرر أن تدرب 20 ألفًا آخرين، خلال العام الحالي.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن "البعثة التدريبية للاتحاد دربت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، واتفقنا على تدريب 20 ألفًا إضافيين، والمجموع سيكون 60 ألفًا، في نهاية الصيف المقبل".
وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا حتى الآن دعمًا ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو، وطلبنا من الدول الأعضاء تقديم 21 مليار يورو لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خلال العام الحالي".
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