https://sputnikarabic.ae/20240207/قتلى-ومصابون-في-انفجارات-استهدفت-مقرات-أحزاب-سياسية-في-باكستان-فيديو-1085833191.html
قتلى ومصابون في انفجارات استهدفت مقرات أحزاب سياسية في باكستان... فيديو
قتلى ومصابون في انفجارات استهدفت مقرات أحزاب سياسية في باكستان... فيديو
قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 40 آخرون، اليوم الأربعاء، "إثر انفجارين منفصلين استهدفا مكاتب لمرشحين لعضوية البرلمان الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غربي... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:11+0000
2024-02-07T10:11+0000
2024-02-07T10:11+0000
باكستان
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وقالت صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية، إن "20 شخصا قتلوا إثر انفجار استهدف مكتب المرشح لعضوية البرلمان اسفنديار خان كاكار، في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان".وأضافت الصحيفة أن "10 آخرون، قُتلوا في انفجار ثان بمنطقة قلعة سيف الله ببلوشستان، خارج مكتب حزب جمعية علماء الإسلام".ولم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم، وتعارض جماعات عدة، مثل حركة "طالبان" الباكستانية، وجماعات انفصالية من بلوشستان، الحكومة الباكستانية، ونفذت هذه الجماعات هجمات، في الأشهر القليلة الماضية.يأتي الهجوم عقب إنهاء الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، قبل فترة الهدوء التي تفرضها القواعد الباكستانية، التي تمنع الحملات في اليوم السابق للتصويت في الانتخابات.ويتجه الباكستانيون إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، للتصويت في الانتخابات البرلمانية، في ظل تصدر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار على الرغم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل، التي تهدد الدولة، التي تمتلك ترسانة نووية.وحثّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أنصاره، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على البقاء خارج مراكز الاقتراع بعد الإدلاء بأصواتهم.
https://sputnikarabic.ae/20240203/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-7-سنوات-1085705375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, عمران خان, حركة طالبان
باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, عمران خان, حركة طالبان
قتلى ومصابون في انفجارات استهدفت مقرات أحزاب سياسية في باكستان... فيديو
قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 40 آخرون، اليوم الأربعاء، "إثر انفجارين منفصلين استهدفا مكاتب لمرشحين لعضوية البرلمان الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد".
وقالت صحيفة
"جيو نيوز" الباكستانية، إن "20 شخصا قتلوا إثر انفجار استهدف مكتب المرشح لعضوية البرلمان اسفنديار خان كاكار، في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان".
وأضافت الصحيفة أن "10 آخرون، قُتلوا في انفجار ثان بمنطقة قلعة سيف الله ببلوشستان، خارج مكتب حزب جمعية علماء الإسلام".
ولم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم، وتعارض جماعات عدة، مثل حركة "طالبان" الباكستانية، وجماعات انفصالية من بلوشستان، الحكومة الباكستانية، ونفذت هذه الجماعات هجمات، في الأشهر القليلة الماضية.
يأتي الهجوم عقب إنهاء الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، قبل فترة الهدوء التي تفرضها القواعد الباكستانية، التي تمنع الحملات في اليوم السابق للتصويت في الانتخابات.
ويتجه الباكستانيون إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، للتصويت في الانتخابات البرلمانية، في ظل تصدر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان
، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار على الرغم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل، التي تهدد الدولة، التي تمتلك ترسانة نووية.
وحثّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أنصاره، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على البقاء خارج مراكز الاقتراع بعد الإدلاء بأصواتهم.