https://sputnikarabic.ae/20240207/قتلى-ومصابون-في-انفجارات-استهدفت-مقرات-أحزاب-سياسية-في-باكستان-فيديو-1085833191.html

قتلى ومصابون في انفجارات استهدفت مقرات أحزاب سياسية في باكستان... فيديو

قتلى ومصابون في انفجارات استهدفت مقرات أحزاب سياسية في باكستان... فيديو

قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 40 آخرون، اليوم الأربعاء، "إثر انفجارين منفصلين استهدفا مكاتب لمرشحين لعضوية البرلمان الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غربي... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T10:11+0000

2024-02-07T10:11+0000

2024-02-07T10:11+0000

باكستان

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

عمران خان

حركة طالبان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101713/53/1017135311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c42017ee89ffbbd4a0257eac2be60e.jpg

وقالت صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية، إن "20 شخصا قتلوا إثر انفجار استهدف مكتب المرشح لعضوية البرلمان اسفنديار خان كاكار، في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان".وأضافت الصحيفة أن "10 آخرون، قُتلوا في انفجار ثان بمنطقة قلعة سيف الله ببلوشستان، خارج مكتب حزب جمعية علماء الإسلام".ولم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم، وتعارض جماعات عدة، مثل حركة "طالبان" الباكستانية، وجماعات انفصالية من بلوشستان، الحكومة الباكستانية، ونفذت هذه الجماعات هجمات، في الأشهر القليلة الماضية.يأتي الهجوم عقب إنهاء الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، قبل فترة الهدوء التي تفرضها القواعد الباكستانية، التي تمنع الحملات في اليوم السابق للتصويت في الانتخابات.ويتجه الباكستانيون إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، للتصويت في الانتخابات البرلمانية، في ظل تصدر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار على الرغم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل، التي تهدد الدولة، التي تمتلك ترسانة نووية.وحثّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أنصاره، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على البقاء خارج مراكز الاقتراع بعد الإدلاء بأصواتهم.

https://sputnikarabic.ae/20240203/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-7-سنوات-1085705375.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, عمران خان, حركة طالبان