https://sputnikarabic.ae/20240207/لسنا-جمهورية-موز-مكتب-نتنياهو-يرفض-طلب-بلينكن-عقد-لقاء-خاص-مع-رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-1085852052.html

"لسنا جمهورية موز".. مكتب نتنياهو يرفض طلب بلينكن عقد لقاء خاص مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

"لسنا جمهورية موز".. مكتب نتنياهو يرفض طلب بلينكن عقد لقاء خاص مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض طلب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عقد لقاء خاص مع رئيس أركان الجيش... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T16:45+0000

2024-02-07T16:45+0000

2024-02-07T16:45+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأوضحت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو رفض طلبا لبلينكن خلال زيارته إلى تل أبيب، تقضي بعقد لقاء خاص مع الجنرال هاليفي.ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز - لم تسمه - أن لقاء وزير خارجية أجنبي برتبة عسكرية دون وجود مسؤول سياسي هو أمر غير مقبول في العلاقات بين الدول.وعلق المسؤول الإسرائيلي على ذلك الأمر بأن "إسرائيل ليست جمهورية موز".وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن قلقه من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها، حيث أكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن بلينكن، قد نقل لبنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المشترك، في وقت سابق اليوم، تخوف بايدن من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس الأمريكي قد أعرب عن انزعاجه أو عدم تفهمه كيف يمكن إجلاء أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من مدينة رفح وحدها، في حال قيام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على المدينة التي تقع بالقرب من الحدود المصرية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240207/قناة-إسرائيلية-بايدن-قلق-من-وجود-12-مليون-فلسطيني-في-مدينة-رفح-وحدها-1085850403.html

https://sputnikarabic.ae/20240207/بعد-رد-حماس-على-المبادرة--نتنياهو-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مهما-في-وقت-لاحق-من-اليوم-1085848968.html

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طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل