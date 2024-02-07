https://sputnikarabic.ae/20240207/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-باستهداف-سيارة-بطائرة-مسيرة-شرقي-بغداد-1085856441.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين باستهداف سيارة بطائرة مسيرة شرقي بغداد
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين باستهداف سيارة بطائرة مسيرة شرقي بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر انفجار سيارة استُهدفت بطائرة مسيرة شرقي العاصمة العراقية بغداد. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T19:53+0000
2024-02-07T19:53+0000
2024-02-07T19:53+0000
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وقال المصدر: "المعلومات الأولية تفيد بوقوع قصف جوي يعتقد أنه تم بطائرة مسيرة مجهولة، استهدف سيارة مدنية في منطقة المشتل شرقي بغداد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين".وأشار المصدر إلى إمكانية "أن يكون القتلى مرتبطين بجماعات مسلحة ذات توجه طائفي داخل المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تهاجم بنشاط القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على وجه الخصوص، يمكن أن يكونوا في قيادة واحدة من أكبر المجموعات، كتائب "حزب الله".ويذكر أن "المقاومة الإسلامية" في العراق أعلنت، السبت الماضي، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.وجاء بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرون، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن عملياتها في سوريا والعراق
https://sputnikarabic.ae/20240207/العراق-يدعو-غازبروم-الروسية-لتطوير-حقل-الناصرية-جنوبي-البلاد-1085856199.html
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العراق, العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين باستهداف سيارة بطائرة مسيرة شرقي بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر انفجار سيارة استُهدفت بطائرة مسيرة شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر: "المعلومات الأولية تفيد بوقوع قصف جوي يعتقد أنه تم بطائرة مسيرة مجهولة، استهدف سيارة مدنية في منطقة المشتل شرقي بغداد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين".
وأشار المصدر إلى إمكانية "أن يكون القتلى مرتبطين بجماعات مسلحة ذات توجه طائفي داخل المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تهاجم بنشاط القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على وجه الخصوص، يمكن أن يكونوا في قيادة واحدة من أكبر المجموعات، كتائب "حزب الله".
وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسيارة مشتعلة في بغداد دمرتها النيران على الأرض تقريبا، تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن "المقاومة الإسلامية" في العراق أعلنت، السبت الماضي، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة
، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.
وجاء بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".
أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.
وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرون، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.