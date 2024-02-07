https://sputnikarabic.ae/20240207/وزير-فلسطيني-لـسبوتنيك-روسيا-تقف-دائما-مع-الحق-وتقف-دون-مواربة-في-وجه-أمريكا-1085840785.html

وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا تقف دائما مع الحق وتقف دون مواربة في وجه أمريكا

وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا تقف دائما مع الحق وتقف دون مواربة في وجه أمريكا

أشاد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، بالعلاقات الروسية الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم موسكو الدائم للحق الفلسطيني. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف زيارة، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "فلسطين تقدر مواقف روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة بشكل مباشر، ومن خلال المؤسسات الدولية والأمم المتحدة".وأكد أن "روسيا تقف دائما مع الحق، وتستطيع أن تقول كلمة لا في وجه أكبر قوة بالعالم أمريكا، لأنها تؤمن بالحقوق وتقف معه دون مواربة، في مواجهة قرارات مجلس الأمن الذي يحكمه الفيتو الأمريكي".وأوضح أن الدعم الروسي لفلسطين على المستوى السياسي والدبلوماسي يمتد إلى الاقتصاد، حيث هناك مشاريع روسية في كل الأراضي والمدن الفلسطينية، ما يعكس الصداقة بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20231219/روسيا-تدعو-إلى-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-الداعي-إلى-هدنة-إنسانية-في-غزة-1084273298.html

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