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https://sputnikarabic.ae/20240207/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-أمريكا-ضد-منظمة-التحرير-يتناقض-مع-تصريحاتها-عن-حل-الدولتين-1085841583.html
وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار أمريكا ضد منظمة التحرير يتناقض مع تصريحاتها عن حل الدولتين
وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار أمريكا ضد منظمة التحرير يتناقض مع تصريحاتها عن حل الدولتين
انتقد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، القرار الأمريكي بمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T12:00+0000
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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن القرار يتناقض مع تصريحات الإدارة الأمريكية التي تدعي أنها تعمل على حل الدولتين، حيث هناك طرفان إسرائيل ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يمكن لواشنطن التعامل مع طرف واحد على حساب الطرف الآخر.واعتبر الوزير الفلسطيني أن القرار جائر وغير مبرر ويتنافي مع سياسات أمريكا المعلنة بإقامة دولة فلسطينية، وهو غير مقبول، وقد يكون المراد منه إرضاء إسرائيل على حساب بديهيات القضية الفلسطينية. وأكد أن منظمة التحرير الممثل الوحيد وهي من كانت خلف اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومن شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة في كل فلسطين، والتي تعمل دون أن يكون هناك أي تصرفات عدائية أو قتالية من جانب السلطة تجاه المحتل الإسرائيلي.وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، الخميس الماضي، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.
https://sputnikarabic.ae/20240121/الرئاسة-الفلسطينية-ندعو-أمريكا-للاعتراف-بدولتنا-وليس-الحديث-عن-حل-الدولتين-1085231389.html
https://sputnikarabic.ae/20240201/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تنتقد-قرار-الكونغرس-الأمريكي-بحظر-دخول-أعضائها-للبلاد-1085637491.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار أمريكا ضد منظمة التحرير يتناقض مع تصريحاتها عن حل الدولتين

12:00 GMT 07.02.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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انتقد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، القرار الأمريكي بمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية.
وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن القرار يتناقض مع تصريحات الإدارة الأمريكية التي تدعي أنها تعمل على حل الدولتين، حيث هناك طرفان إسرائيل ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يمكن لواشنطن التعامل مع طرف واحد على حساب الطرف الآخر.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
الرئاسة الفلسطينية: ندعو أمريكا للاعتراف بدولتنا وليس الحديث عن حل الدولتين
21 يناير, 08:18 GMT
واعتبر الوزير الفلسطيني أن القرار جائر وغير مبرر ويتنافي مع سياسات أمريكا المعلنة بإقامة دولة فلسطينية، وهو غير مقبول، وقد يكون المراد منه إرضاء إسرائيل على حساب بديهيات القضية الفلسطينية.
وأكد أن منظمة التحرير الممثل الوحيد وهي من كانت خلف اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومن شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة في كل فلسطين، والتي تعمل دون أن يكون هناك أي تصرفات عدائية أو قتالية من جانب السلطة تجاه المحتل الإسرائيلي.
وصادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، الخميس الماضي، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد قرار الكونغرس الأمريكي بحظر دخول أعضائها للبلاد
1 فبراير, 10:24 GMT
ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".
واعتبر الشيخ، القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.
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