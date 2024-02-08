https://sputnikarabic.ae/20240208/جدل-في-المغرب-حول-تطبيق-العقوبات-البديلة-على-السجناء-سجن-للفقير-وحرية-للغني-1085864242.html

جدل في المغرب حول تطبيق "العقوبات البديلة" على السجناء... سجن للفقير وحرية للغني

جدل في المغرب حول تطبيق "العقوبات البديلة" على السجناء... سجن للفقير وحرية للغني

كشفت صحيفة مغربية في استطلاع أجرته حول تطبيق "العقوبات البديلة"، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T09:25+0000

2024-02-08T09:25+0000

2024-02-08T09:25+0000

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ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة.الحقوقية عائشة كلاع ترى أن هذا الموضوع المتعلق بالعقوبات البديلة يحظى بأهمية لدى الرأي العام، لكن يستوجب توفر الاستطلاع على معطيات واقعية وعلمية من حيث عدد المستجوبين والشريحة العمرية والجنسية وغيرها، حتى تكون القراءة تعطي رؤية حول الموضوع المطروح للنقاش.ووفق المحامية ذاتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فإن الموقف الرافض لتطبيق العقوبات البديلة، "بني على ما تمت إشاعته داخل المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كون هذه العقوبات سيستفيد منها الأغنياء من خلال شراء حريتهم في حالة ارتكابهم أفعالا إجرامية والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".وأضافت أن وضع عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية له شروط؛ ذلك أنه "ليس أمرا مفتوحا على مصراعيه، إذ هي محددة في المشروع المطروح الحالي".وأوضح المحامي محمد شمسي، ضمن تصريح لـ"هسبريس"، أن من هذه الأسباب، كون "عدد الجانحين مقارنة مع غير الجانحين في المغرب قليل جدا".كما أن تفشي الفعل الجرمي، يضيف المحامي شمسي، "جعل فئة عريضة من المواطنين تحقد على الجانحين ولا ترى الحل إلا في اعتقالهم وسجنهم وإبعادهم عن المجتمع الصالح باعتبارهم غير صالحين".زلزال أم انفجار نووي؟... أداة جديدة تكتشف الحقيقة

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