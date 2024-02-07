احتفال الأمير هاشم بفوز "النشامى" يخطف الأضواء... فيديو
© AP Photo / Hussein Sayedلاعبو المنتخب الوطني الأردني يقفون خلال مباراة دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم بين العراق والأردن في استاد خليفة الدولي في الدوحة، قطر، الاثنين، 29 يناير، 2024
© AP Photo / Hussein Sayed
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تناقلت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال الأمير هاشم، نجل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعمه الأمير علي، مع لاعبي منتخب "النشامى"، بعد بلوغ الفريق لنهائي كأس آسيا.
وقام الاتحاد الأردني لكرة القدم بنشر، على حسابه الخاص، مقطع فيديو لاحتفال الأمير هاشم وعمه الأمير علي مع لاعبي المنتخب الوطني في غرفة الملابس، بعيد الوصول للدور النهائي في بطولة آسيا، على حساب منتخب كوريا الجنوبية.
الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأمير علي بن الحسين يحتفلان بإنجاز النشامى pic.twitter.com/CWLLR2Vhpo— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 6, 2024
كما تناقلت وسائل التواصل بعض الصور للأمير هاشم وعمه الأمير علي، على مدرجات استاد أحمد بن علي، أثناء حضورهم للمباراة، والّتي انتهت بفوز منتخب الأردن على "الشمشون الكوري" بهدفين نظيفين.
الأمير هاشم— Lara Mohammed Sherif (@lara_khanfur) February 6, 2024
الأمير علي
🇯🇴🤍
الكاس اردني 🇯🇴 #الاردن_كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/niKNRGXpiE
وبهذا يكون منتخب "النشامى" قد تأهل للمباراة النهائية في البطولة القارية، للمرة الأولى في تاريخه، وينتظر الفائز من المواجهة بين منتخبي قطر وإيران.
ولعب العراق مع الأردن، مساء الإثنين الماضي، في مباراة التقى فيها الفريقان على ملعب خليفة الدولي، ضمن قمة نهائي كأس آسيا 2023.
وتصدرت المنشورات التي تعلق على الحادثة، وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث شارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو لتنفيذ اللاعبين حركة "المنسف" خلال المباراة التي ربح فيها الأردن.