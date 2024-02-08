https://sputnikarabic.ae/20240208/روسيا-تؤكد-استعدادها-لمساعدة-العراق-في-تعزيز-قواته-1085877534.html

روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة العراق في تعزيز قواته

روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة العراق في تعزيز قواته

صرّح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للمساعدة في... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T13:49+0000

2024-02-08T13:49+0000

2024-02-08T13:49+0000

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وأضاف كينشاك، أن "روسيا تدعم دائمًا الجهود التي تبذلها جمهورية العراق لضمان الاستقرار والأمن والقانون والنظام في هذا البلد الصديق، ونحن على استعداد لمواصلة المساعدة في تعزيز القدرات القتالية، وخاصة داخل نطاق قوات الأمن العراقية".ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".واتهمت واشنطن ما أسمتهم بالجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل."أنصار الله": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية الصليف غربي اليمن

https://sputnikarabic.ae/20240208/الخارجية-الروسية-تستبعد-أن-تتمكن-أمريكا-من-تدمير-إمكانات-أنصار-الله-العسكرية-1085873170.html

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