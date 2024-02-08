https://sputnikarabic.ae/20240208/روسيا-تؤكد-استعدادها-لمساعدة-العراق-في-تعزيز-قواته-1085877534.html
روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة العراق في تعزيز قواته
روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة العراق في تعزيز قواته
صرّح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للمساعدة في... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T13:49+0000
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وأضاف كينشاك، أن "روسيا تدعم دائمًا الجهود التي تبذلها جمهورية العراق لضمان الاستقرار والأمن والقانون والنظام في هذا البلد الصديق، ونحن على استعداد لمواصلة المساعدة في تعزيز القدرات القتالية، وخاصة داخل نطاق قوات الأمن العراقية".ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".واتهمت واشنطن ما أسمتهم بالجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل."أنصار الله": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية الصليف غربي اليمن
https://sputnikarabic.ae/20240208/الخارجية-الروسية-تستبعد-أن-تتمكن-أمريكا-من-تدمير-إمكانات-أنصار-الله-العسكرية-1085873170.html
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العالم, روسيا, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة العراق في تعزيز قواته
صرّح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز قوات الأمن العراقية في ضوء المطالب التي قُدمت في بغداد بانسحاب القوات الأجنبية.
وأضاف كينشاك، أن "روسيا تدعم دائمًا الجهود التي تبذلها جمهورية العراق لضمان الاستقرار والأمن والقانون والنظام في هذا البلد الصديق، ونحن على استعداد لمواصلة المساعدة في تعزيز القدرات القتالية، وخاصة داخل نطاق قوات الأمن العراقية".
ونوّه على أن العراق ودول المنطقة قادرين على حل القضايا المتعلقة بضمان أمنها بشكل مستقل. وأشار في الوقت نفسه، إلى أن "وجود القوات الأمريكية على أراضيها لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع العسكري السياسي في هذه الدول، ويؤثر سلبًا على الوضع في المنطقة ككل".
من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية
"سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير (شباط) الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".
ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي
على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".
واتهمت واشنطن ما أسمتهم بالجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.