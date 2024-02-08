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سقوط مروحية عسكرية جزائرية.. وتبون يعزي بالضحايا
سقوط مروحية عسكرية جزائرية.. وتبون يعزي بالضحايا
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان، اليوم الخميس، تقديم تعازيه بضحايا المروحية من العسكريين الجزائريين. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T13:31+0000
2024-02-08T13:31+0000
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وأوضح البيان الرئاسي: "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية، تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، ليلة أمس الأربعاء، يتقدم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان: "يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة أمام هذا المصاب الجلل باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء: العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد، سائلا الله العلي اللقدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".وأمر الفريق شنقريحة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، الذي أودى بحياة طاقم المروحية من العسكريين الجزائريين.الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبياالجزائر: هناك ارتباط بين قلة الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية في أفريقيا
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

سقوط مروحية عسكرية جزائرية.. وتبون يعزي بالضحايا

13:31 GMT 08.02.2024
© Photo / Algerian presidencyالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إشرافه على مناورات فجر 2023
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إشرافه على مناورات فجر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Photo / Algerian presidency
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان، اليوم الخميس، تقديم تعازيه بضحايا المروحية من العسكريين الجزائريين.
وأوضح البيان الرئاسي: "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية، تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، ليلة أمس الأربعاء، يتقدم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بسقوط المروحية قرب مطار المنيعة، ما أسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا، والمقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان: "يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة أمام هذا المصاب الجلل باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء: العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد، سائلا الله العلي اللقدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
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وأمر الفريق شنقريحة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، الذي أودى بحياة طاقم المروحية من العسكريين الجزائريين.
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