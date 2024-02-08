https://sputnikarabic.ae/20240208/طائرة-مسيرة-أوكرانية-تهاجم-حافلة-تقل-مدنيين-في-مقاطعة-بيلغورود-1085872491.html
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم حافلة تقل مدنيين في مقاطعة بيلغورود
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم حافلة تقل مدنيين في مقاطعة بيلغورود
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن طائرة مسيرة أوكرانية انتحارية هاجمت حافلة تقل مدنيين في قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:52+0000
2024-02-08T12:52+0000
2024-02-08T12:52+0000
روسيا
العالم
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وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا".وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تستخدم-معدات-كانت-في-المتحف-1085870145.html
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روسيا, العالم
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم حافلة تقل مدنيين في مقاطعة بيلغورود
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن طائرة مسيرة أوكرانية انتحارية هاجمت حافلة تقل مدنيين في قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.
وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا".
وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"
، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.