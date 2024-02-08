https://sputnikarabic.ae/20240208/مشهد-محزن-لممرض-يفاجأ-بوجود-طفله-بين-ضحايا-ضربة-إسرائيلية-فيديو--1085861488.html
مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديو
مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديو
صُدم مسعف فلسطيني في أحد المستشفيات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بوجود طفله بين المصابين على خلفية غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في المنطقة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T07:46+0000
2024-02-08T07:46+0000
2024-02-08T07:46+0000
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غزة
قطاع غزة
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وتداول الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة عثور الممرض الفلسطيني على طفله بين مجموعة أطفال مصابين، حيث حمل الأب ابنه وبدأ بسؤاله عن بقية أفراد الأسرة."أجساد أطفال غزة" تفترش شاطئا بريطانيا لمسافة 5 كيلومتر... فيديوالجدير بالذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة، كانت قد أفادت أمس الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 27708 فلسطيني قد قتلوا، وأصيب 67147 بسبب غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.زوجة نتنياهو تواجه سؤالا محرجا بعد خروجها من المحكمة... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة
نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة
مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديو
صُدم مسعف فلسطيني في أحد المستشفيات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بوجود طفله بين المصابين على خلفية غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في المنطقة.
وتداول الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة عثور الممرض الفلسطيني على طفله بين مجموعة أطفال مصابين، حيث حمل الأب ابنه وبدأ بسؤاله عن بقية أفراد الأسرة.
وتظهر المشاهد تلقي الطفل ضربة في الرأس، لكنه بحالة جيدة، حيث بدأ بالبكاء بمجرد مشاهدة والده.
وبدأ الأب محاولة معرفة تفاصيل أكثر عن عائلته، وبدا من المشهد أنه فهم من ابنه أن منزله قد تم ضربه بالكامل.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة، كانت قد أفادت أمس الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 27708 فلسطيني قد قتلوا، وأصيب 67147 بسبب غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.