https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-استخدام-الدولار-أداة-للصراع-هو-واحد-من-أكبر-الأخطاء-الاستراتيجية-التي-ارتكبتها-واشنطن-1085889847.html

بوتين: استخدام الدولار أداة للصراع هو واحد من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها واشنطن

بوتين: استخدام الدولار أداة للصراع هو واحد من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها واشنطن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن استخدام الدولار كأداة للصراع السياسي الخارجي هو واحد من أكبر الأخطاء... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T01:08+0000

2024-02-09T01:08+0000

2024-02-09T01:08+0000

فلاديمير بوتين

العالم

أخبار العالم الآن

سعر الدولار اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085682505_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_0cad5daebd0b85525a739305e67cf604.jpg

قال الرئيس الروسي: "أن تستخدم الدولار كأداة للصراع السياسي الخارجي هو واحد من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها القيادة السياسية الأمريكية. الدولار هو حجر الزاوية لقوة الولايات المتحدة. أعتقد أن الجميع يفهم بشكل جيد للغاية أنه مهما كان عدد الدولارات المطبوعة، فإنها تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم. التضخم في الولايات المتحدة يكون بحد أدنى. إنه حوالي 3 أو 3.4٪، وهو، أعتقد، مقبول تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة. لكنهم لن يتوقفوا عن الطباعة".وأضاف: "ماذا تعني لنا الديون بقيمة 33 تريليون دولار؟ إنها عن التضخم. ومع ذلك، فإنه السلاح الرئيسي المستخدم من قبل الولايات المتحدة للحفاظ على سلطتها في جميع أنحاء العالم. فورما قررت القيادة السياسية استخدام الدولار الأمريكي كأداة للصراع السياسي، تلقى ضربة لهذه القوة الأمريكية. لا أريد استخدام لغة قوية، ولكنه أمر غبي وخطأ فادح".وأضاف بوتين أنه نتيجة لذلك، بدأ حتى حلفاء الولايات المتحدة في تقليل احتياطاتهم من الدولار. رؤية ذلك يدفع الجميع إلى البحث عن طرق لحماية أنفسهم.وأشار إلى أن حصة الدولار في المعاملات الخارجية لروسيا كانت حوالي 80٪ حتى عام 2022، لكن حصته الآن تبلغ حوالي 13٪ فقط.وأكد أنه لم يكن لديهم نية لذلك، بل كانت قرارات الولايات المتحدة باعتبار المعاملات بالدولار الأمريكي مقيدة.ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230911/روسيا-والصين-تسرعان-التخلص-من-هيمنة-الدولار-عن-طريق-التجارة-البينية-1080894768.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم