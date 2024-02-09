بوتين يكشف تفاصيل الدور البريطاني الخطير في الصراع الأوكراني

فلاديمير بوتين: ولماذا لا؟ فهو يعتبر نفسه رئيس الدولة، وفاز في الانتخابات. على الرغم من أننا في روسيا نعتقد أن كل ما حدث بعد عام 2014، كان بسبب ذاك الانقلاب فالمصدر الأساسي للسلطة هو الانقلاب، وبهذا المعنى حتى حكومة اليوم هي حكومة ناقصة. ولكنه يعتبر نفسه رئيسا، وبهذه الصفة معترف به من قبل الولايات المتحدة وأوروبا كلها وبقية العالم تقريبا، فلما لا؟ إنه يستطيع.

لقد تفاوضنا مع أوكرانيا في إسطنبول واتفقنا وهو يعرف ذلك. وإن رئيس مجموعة التفاوض، على ما أذكر كان السيد أراهاميا، والذي لا يزال يرأس فصيل الحزب الحاكم، حزب الرئيس في "رادا" في برلمان البلاد، حتى اللحظة يجلس هناك. حتى أنه وضع توقيعه الأولي على هذه الوثيقة التي أخبرك عنها. لكنه أعلن بعد ذلك علنا للعالم بأسره، قائلا: "كنا مستعدين للتوقيع على هذه الوثيقة، لكن السيد جونسون، رئيس وزراء بريطانيا العظمى آنذاك، جاء ومنعنا من ذلك وقال إنه من الأفضل القتال مع روسيا، إذ أنهم سوف يعطوننا كل شيء حتى نتمكن من استعادة ما فقدناه خلال الاشتباكات مع روسيا. واتفقنا على هذا الاقتراح". انظر، لقد تم نشر بيانه، وقال ذلك علنا.

هل يستطيعون العودة إلى هذا أم لا؟ هذا هو السؤال: هل يريدون أم لا؟ وبعدها أصدر السيد رئيس أوكرانيا مرسوما يحظر المفاوضات معنا، لذا دعه يلغي هذا المرسوم، وهذا كل شيء. فنحن لم نرفض أبدا التفاوض ونستمر في الاستماع: روسيا جاهزة، فهل هو جاهز؟ نعم، لم نرفض رغم أنهم رفضوا علنا. ولكن دعه يلغي مرسومه والدخول في مفاوضات.

وحقيقة أنهم خضعوا لطلب رئيس الوزراء البريطاني السابق السيد جونسون، يبدو لي أن هذا أمر مثير للسخرية، أو ربما حزين. لأنه، كما قال السيد أراهاميا: " قبل عام ونصف كان بإمكاننا إيقاف هذه الأعمال العدائية ووقف هذه الحرب، لكن البريطانيين أقنعونا، فرفضنا ذلك". أين السيد جونسون الآن؟ والحرب مستمرة".