https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-تفاصيل-عن-العمل-الذي-قام-به-الصحفي-الأمريكي-المحتجز-في-روسيا-1085916601.html

بوتين يكشف تفاصيل عن العمل الذي قام به الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا

بوتين يكشف تفاصيل عن العمل الذي قام به الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، حصل على معلومات سرية، وأنه ربما فعل ذلك لأنه لم يكن حذرًا، أو بمبادرة منه أو ربما تم... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T13:09+0000

2024-02-09T13:09+0000

2024-02-09T13:16+0000

روسيا

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وقال بوتين في مقابلة مع تاكر كارلسون، نُشرت على موقع الصحفي الأمريكي: "كما تعلم، يمكنك أن تقول ما تريد حول ماذا يعني جاسوس وماذا يعني ليس جاسوس، ولكن هناك أشياء معينة ينص عليها القانون. إذا تلقى شخص معلومات سرية وقام بذلك على أساس سري، فهذا يسمى تجسس. هذا بالضبط ما فعله: لقد تلقى معلومات سرية ومغلقة، وقام بذلك سرًا. لا أعرف، ربما تم جره، كان من الممكن أن يجذبه شخص لفعل هذا، ربما فعل كل شيء لأنه لم يكن حذرا، أو ربما بمبادرة منه. لكن في الحقيقة هذا يسمى تجسس. وهذا كله مثبت، لأنه تم القبض عليه متلبسا أثناء تلقيه هذه المعلومات. لو كان هذا الأمر بعيد الاحتمال، ومختلق، وغير مثبت، لكان مختلفا، لكن تم القبض عليه متلبسا عندما كان يتلقى معلومات سرية على أساس سري".وأضاف بوتين: "لا أعرف لصالح من كان يعمل. لكني أكرر مرة أخرى: الحصول على معلومات سرية على أساس سري يسمى تجسس، وربما كان يعمل لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية وبعض الهياكل الأخرى. لا أعتقد أنه كان يعمل لصالح موناكو، من غير المرجح أن تكون موناكو "مهتمة بتلقي هذه المعلومات. يجب أن تتفق أجهزة المخابرات فيما بينها. كما تعلم؟ هناك تطورات معينة، وهناك أشخاص، في رأينا، غير مرتبطين أيضًا بأجهزة الاستخبارات".وأشار بوتين في رده على سؤال الصحفي الأمريكي، حول ما إذا كان سيطلق سراحه، إلى أن أجهزة المخابرات في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تناقش مسألة إطلاق سراح الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، ولا يوجد ما يمنع حل المشكلة، ولكن هناك شروط معينة.وتابع بوتين: "نحن، من حيث المبدأ، مستعدون لفعل هذا إذا كان هناك بوادر من "شركائنا"".وأوضح بوتين: "وعندما أقول "شركاء"، أعني أولاً أجهزة المخابرات. إنهم على اتصال بعضهم مع بعض، ويناقشون هذا الموضوع. ليس لدينا أي مانع لحل هذه المشكلة. نحن مستعدون لحلها"، لافتًا الانتباه إلى أن "هناك شروطا معينة يتم مناقشتها عبر القنوات الشريكة بين أجهزة المخابرات. ويبدو لي أنه يمكن الاتفاق على ذلك".بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكريةوأعلن جهاز الأمن الفيدرالي، في 30 آذار/مارس 2023، أن غيرشكوفيتش اعتقل في يكاترينبورغ للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية. ووفقاً لجهاز الاستخبارات الروسي، كان الصحفي الأمريكي يجمع معلومات سرية عن الدولة "حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي".بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانياونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.وتصدرت المقابلة مع بوتين المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيهم.بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

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