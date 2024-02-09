https://sputnikarabic.ae/20240209/حوار-بوتين-يحقق-رقما-تاريخيا-للمشاهدات-على-إكس-في-ضربة-للإعلام-الأمريكي-فيديو-1085898073.html

مقابلة بوتين تحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديو

مقابلة بوتين تحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديو

حصد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المقابلة التي أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، رقما تاريخيا في عدد المشاهدات والانتشار على موقع "إكس"، في وقت... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T08:50+0000

2024-02-09T08:50+0000

2024-02-09T09:30+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

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ووصل عدد مشاهدات مقابلة بوتين التي نشرها الصحفي الأمريكي، خلال 8 ساعات من نشرها إلى لحظة كتابة المقال، إلى أكثر من 77 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون إعجاب وأكثر من 200 ألف مشاركة و40 ألف تعليق، مع ملاحظة أن هذه الأرقام في ازدياد مستمر.في حين حصد مقطع الفيديو السابق الذي أعلن فيه كارلسون عن اللقاء، خلال 24 ساعة، أكثر من 107 مليون مشاهدة و607 آلاف إعجاب و170 ألف مشاركة و56 ألف تعليق.وقد يظن البعض أن هذه الأرقام تعتبر قليلة على "إكس"، لكن إذا علمت أن الفيديو الأكثر مشاهدة على المنصة للعام الماضي على سبيل المثال، وكان للنجم ليونيل ميسي، قد حصد 19.4 مليون مشاهدة فقط.نُشر الفيديو على حساب كارلسون في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلى قناته في "يوتيوب"، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.تعلقيات مواطنين على اللقاء... "ضربة إعلامية" ورصدت "سبوتنيك" بعض التعليقات للمواطنين على الفيديو الذي نشره كارلسون على "إكس"، حيث أكد حساب يحمل اسم "ayonsamajder" أن هذه أكبر ضربة في تاريخ الإعلام الأمريكي.وقال حساب آخر يحمل اسم "DaryaGolubeva": "يجب أن أشير إلى العمل المتميز الذي قام به مترجم من الإنجليزية إلى الروسية! عمل رائع!".وفي بداية اللقاء، طلب الرئيس الروسي من الصحفي الأمريكي أن يسمح له بتقديم "تاريخ صغير"، قائلا: "سأسمح لنفسي - لمدة 30 ثانية أو دقيقة واحدة فقط - بتقديم تاريخ صغير. هل توافق؟". وافق كارلسون، وبدأ بوتين في سرد العلاقة مع أوكرانيا وتاريخ تشكيل الدولة.بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةوقال بوتين خلال المقابلة إن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، نحن مستعدون للحوار".وأضاف: "الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".كما أكد الرئيس الروسي أن ظهور عالم "متعدد الأقطاب" والمزيد من التعاون والمسؤولية المشتركة أمر لا مفر منه، مشيرا إلى أن النخب الأمريكية ردت بعدوانية بـ "القوة والعقوبات والضغط والقصف واستخدام القوات المسلحة".بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكريةوتابع بوتين أن الأفعال العدوانية الخالصة ضد روسيا وغيرها من الدول "تؤدي إلى النتيجة المعاكسة".بوتين: روسيا تتقدم على دول العالم في أنظمة الضربات الفائقة السرعةوكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتقدم-على-دول-العالم-في-أنظمة-الضربات-الفائقة-السرعة-1085889748.html

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-استخدام-الدولار-أداة-للصراع-هو-واحد-من-أكبر-الأخطاء-الاستراتيجية-التي-ارتكبتها-واشنطن-1085889847.html

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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين