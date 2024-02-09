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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يوضح-لماذا-لم-تحقق-روسيا-حتى-الآن-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-1085892697.html
بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكرية
بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكرية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تحقق بعد أهداف العملية الخاصة، لأن أحدها هو إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T04:33+0000
2024-02-09T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
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ونُشرت مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي.وقال بوتين في المقابلة: "لا، لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة".وأضاف الرئيس أن هذه إحدى المشاكل التي ناقشتها روسيا خلال المفاوضات في إسطنبول ربيع 2022، والتي تم إنهاؤها ليس بناء على طلب موسكو.وأوضح بوتين، أن فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه بعد انسحاب القوات مباشرة، قام الجانب الأوكراني "بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة".وخلص الرئيس إلى القول: "هكذا تطور الوضع. وهذا هو ما يبدو عليه الآن".
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-استخدام-الدولار-أداة-للصراع-هو-واحد-من-أكبر-الأخطاء-الاستراتيجية-التي-ارتكبتها-واشنطن-1085889847.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكرية

04:33 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورRussian President Vladimir Putin speaks during a meeting with his trusted representatives for the upcoming 2024 Russian presidential election at Gostiny Dvor, in Moscow, Russia.
Russian President Vladimir Putin speaks during a meeting with his trusted representatives for the upcoming 2024 Russian presidential election at Gostiny Dvor, in Moscow, Russia. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تحقق بعد أهداف العملية الخاصة، لأن أحدها هو إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة.
ونُشرت مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي.
وقال بوتين في المقابلة: "لا، لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
بوتين: استخدام الدولار أداة للصراع هو واحد من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها واشنطن
01:08 GMT
وأضاف الرئيس أن هذه إحدى المشاكل التي ناقشتها روسيا خلال المفاوضات في إسطنبول ربيع 2022، والتي تم إنهاؤها ليس بناء على طلب موسكو.
وأوضح بوتين، أن فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.
ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه بعد انسحاب القوات مباشرة، قام الجانب الأوكراني "بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة".
وخلص الرئيس إلى القول: "هكذا تطور الوضع. وهذا هو ما يبدو عليه الآن".
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