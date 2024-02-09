https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يوضح-لماذا-لم-تحقق-روسيا-حتى-الآن-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-1085892697.html
بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكرية
بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكرية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تحقق بعد أهداف العملية الخاصة، لأن أحدها هو إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T04:33+0000
2024-02-09T04:33+0000
2024-02-09T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085892682_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_9052381d2e1dd3538c0bf597d34b9d06.jpg
ونُشرت مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي.وقال بوتين في المقابلة: "لا، لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة".وأضاف الرئيس أن هذه إحدى المشاكل التي ناقشتها روسيا خلال المفاوضات في إسطنبول ربيع 2022، والتي تم إنهاؤها ليس بناء على طلب موسكو.وأوضح بوتين، أن فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه بعد انسحاب القوات مباشرة، قام الجانب الأوكراني "بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة".وخلص الرئيس إلى القول: "هكذا تطور الوضع. وهذا هو ما يبدو عليه الآن".
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-استخدام-الدولار-أداة-للصراع-هو-واحد-من-أكبر-الأخطاء-الاستراتيجية-التي-ارتكبتها-واشنطن-1085889847.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكرية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تحقق بعد أهداف العملية الخاصة، لأن أحدها هو إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة.
ونُشرت مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي.
وقال بوتين في المقابلة: "لا، لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة".
وأضاف الرئيس أن هذه إحدى المشاكل التي ناقشتها روسيا خلال المفاوضات في إسطنبول ربيع 2022، والتي تم إنهاؤها ليس بناء على طلب موسكو.
وأوضح بوتين، أن فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.
ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه بعد انسحاب القوات مباشرة، قام الجانب الأوكراني "بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة".
وخلص الرئيس إلى القول: "هكذا تطور الوضع. وهذا هو ما يبدو عليه الآن".