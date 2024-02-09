عربي
https://sputnikarabic.ae/20240209/زعيم-كوريا-الشمالية-كوريا-الجنوبية-هي-العدو-الرئيسي-1085925040.html
زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي
زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي
أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" لبلاده، وتعهد بحراسة بيونغ يانغ... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T18:23+0000
2024-02-09T18:23+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085924883_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_0b24114fa6b2feea795499f389d4bf66.jpg
جاءت تصريحات كيم، أمس الخميس، خلال زيارته وزارة دفاع بلاده، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية، أن "قرار بلادنا بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررًا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".كما دعا كيم جونغ أون في كلمته إلى "الاستعداد القتالي الكامل، استنادا إلى قوة عسكرية أكبر".وتكثف كوريا الشمالية انتقاداتها الشديدة اللهجة والاستفزازات العسكرية ضد جارتها الجنوبية، منذ أن وصف كيم جونغ أون، خلال اجتماع للحزب في نهاية العام، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما البعض"، وأشار إلى أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد.وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كانت برفقته في احتفالية الذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشغبي الكوري الشمالي، ابنته جو-آي.
https://sputnikarabic.ae/20240204/كوريا-الشمالية-تعتبر-اليابان-الدولة-الأكثر-تهديدا-في-المنطقة-بسبب-خططها-لشراء-صواريخ-أمريكية-1085721196.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085924883_46:0:1149:827_1920x0_80_0_0_be6828e2ba2abb110fdaa616b4692bf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي

18:23 GMT 09.02.2024
© AP Photo / Vladimir Smirnovزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" لبلاده، وتعهد بحراسة بيونغ يانغ وحماية السلام باستخدام القوة بدلاً من الخوض في المفاوضات.
جاءت تصريحات كيم، أمس الخميس، خلال زيارته وزارة دفاع بلاده، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية، أن "قرار بلادنا بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررًا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".
كما دعا كيم جونغ أون في كلمته إلى "الاستعداد القتالي الكامل، استنادا إلى قوة عسكرية أكبر".

وأضاف أن "السلام ليس شيئا ينبغي التوسل من أجله أو الحصول عليه مقابل المحادثات"، وتابع أن "الشمال لم يعد مضطرًا إلى اجتياز "المحنة غير الواقعية" المتمثلة في المشاركة في المحادثات والتعاون مع الجنوب".

أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
كوريا الشمالية تعتبر اليابان "الدولة الأكثر تهديدا في المنطقة" بسبب خططها لشراء صواريخ أمريكية
4 فبراير, 06:58 GMT
وتكثف كوريا الشمالية انتقاداتها الشديدة اللهجة والاستفزازات العسكرية ضد جارتها الجنوبية، منذ أن وصف كيم جونغ أون، خلال اجتماع للحزب في نهاية العام، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما البعض"، وأشار إلى أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كانت برفقته في احتفالية الذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشغبي الكوري الشمالي، ابنته جو-آي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصورأمس, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала