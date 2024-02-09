https://sputnikarabic.ae/20240209/زعيم-كوريا-الشمالية-كوريا-الجنوبية-هي-العدو-الرئيسي-1085925040.html
زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي
زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي
أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" لبلاده، وتعهد بحراسة بيونغ يانغ... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T18:23+0000
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جاءت تصريحات كيم، أمس الخميس، خلال زيارته وزارة دفاع بلاده، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية، أن "قرار بلادنا بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررًا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".كما دعا كيم جونغ أون في كلمته إلى "الاستعداد القتالي الكامل، استنادا إلى قوة عسكرية أكبر".وتكثف كوريا الشمالية انتقاداتها الشديدة اللهجة والاستفزازات العسكرية ضد جارتها الجنوبية، منذ أن وصف كيم جونغ أون، خلال اجتماع للحزب في نهاية العام، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما البعض"، وأشار إلى أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد.وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كانت برفقته في احتفالية الذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشغبي الكوري الشمالي، ابنته جو-آي.
https://sputnikarabic.ae/20240204/كوريا-الشمالية-تعتبر-اليابان-الدولة-الأكثر-تهديدا-في-المنطقة-بسبب-خططها-لشراء-صواريخ-أمريكية-1085721196.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي
أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" لبلاده، وتعهد بحراسة بيونغ يانغ وحماية السلام باستخدام القوة بدلاً من الخوض في المفاوضات.
جاءت تصريحات كيم، أمس الخميس، خلال زيارته وزارة دفاع بلاده، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية، أن "قرار بلادنا بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررًا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".
كما دعا كيم جونغ أون في كلمته إلى "الاستعداد القتالي الكامل، استنادا إلى قوة عسكرية أكبر".
وأضاف أن "السلام ليس شيئا ينبغي التوسل من أجله أو الحصول عليه مقابل المحادثات"، وتابع أن "الشمال لم يعد مضطرًا إلى اجتياز "المحنة غير الواقعية" المتمثلة في المشاركة في المحادثات والتعاون مع الجنوب".
وتكثف كوريا الشمالية انتقاداتها الشديدة اللهجة والاستفزازات العسكرية ضد جارتها الجنوبية، منذ أن وصف كيم جونغ أون، خلال اجتماع للحزب في نهاية العام، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما البعض"، وأشار إلى أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كانت برفقته في احتفالية الذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشغبي الكوري الشمالي، ابنته جو-آي
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