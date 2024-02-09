https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا--عاجل-1085925642.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بتنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T18:50+0000
2024-02-09T18:50+0000
2024-02-09T19:47+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279437_0:159:1040:744_1920x0_80_0_0_713a7f92e766704e92139676f88e6ffa.jpg
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن انفجارات عنيفة سُمعت أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.وكانت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور الشرقي، قد تعرضت مساء أمس لهجوم مشابه.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الخميس، بأن سربًا من الطائرات المسيرة الانتحارية شنت ضربات على الجيش الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا إن سلسلة انفجارات عنيفة سُمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في ريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.وأوضح المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية ناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية استهدف "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده وضباطه ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.طائرة انتحارية تحيد 6 من حراس قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-العاصمة-دمشق---عاجل-1085908645.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279437_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_ea0119cc838e56791b7395e89ecad981.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
18:50 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 19:47 GMT 09.02.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بتنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن انفجارات عنيفة سُمعت أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.
وأضاف المراسل أن 3 صواريخ أصابت عمق القاعدة وحققت إصابات مباشرة داخلها، رغم محاولة الدفاعات الجوية الأمريكية التصدي لها، دون جدوى.
وكانت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور الشرقي، قد تعرضت مساء أمس لهجوم مشابه.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الخميس، بأن سربًا من الطائرات المسيرة الانتحارية شنت ضربات على الجيش الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك
" شرقي سوريا إن سلسلة انفجارات عنيفة سُمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في ريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.
وأوضح المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية ناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية
استهدف "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده وضباطه ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.