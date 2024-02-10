https://sputnikarabic.ae/20240210/الخارجية-الألمانية-تحذر-من-كارثة-إنسانية-حال-نفذت-إسرائيل-هجوما-على-مدينة-رفح-1085940802.html

الخارجية الألمانية تحذر من "كارثة إنسانية" حال نفذت إسرائيل هجوما على مدينة رفح

الخارجية الألمانية تحذر من "كارثة إنسانية" حال نفذت إسرائيل هجوما على مدينة رفح

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من وقوع "كارثة إنسانية" إذا نفذت إسرائيل هجومًا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T13:14+0000

2024-02-10T13:14+0000

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وقالت بيربوك، في بيان لها على منصة "إكس": "1.3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال في مساحة صغيرة جدًا. إن أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمثابة كارثة إنسانية".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية السعودية "رفضها القاطع لترحيل الفلسطينيين قسريا"، مجددة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "رفح تمثل الملاذ الأخير لمئات الآلاف من سكان غزة الذين أُجبروا على النزوح من مناطقهم"، محذرة من "التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام المدينة".وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد حذر في وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة".وحمّل المكتب "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها الاحتلال، والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية".وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.وأشار المكتب إلى أنه من المستحيل تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة دون القضاء على ما تبقى من "حماس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240210/السعودية-تحذر-من-التداعيات-بالغة-الخطورة-لاقتحام-إسرائيل-مدينة-رفح-في-قطاع-غزة-1085935369.html

https://sputnikarabic.ae/20240210/خبير-نتنياهو-يخاطر-بالعلاقات-مع-مصر-في-حال-تنفيذ-الهجوم-على-رفح-1085939255.html

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