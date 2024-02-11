https://sputnikarabic.ae/20240211/أردوغان-يزور-مصر-الأربعاء-المقبل-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1085976156.html

أردوغان يزور مصر الأربعاء المقبل لأول مرة منذ 12 عاما

أردوغان يزور مصر الأربعاء المقبل لأول مرة منذ 12 عاما

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارتين متتاليتين إلى جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، خلال هذا الأسبوع". 11.02.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأناضول" التركية، بأنه "وفقًا للجدول المعلن، سيزور أردوغان الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يشارك كضيف شرف في قمة الحكومات العالمية، التي تُعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير(شباط الجاري)".وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، قالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، إن "الرئيس أردوغان، سيتوجه إلى مصر يوم الأربعاء(المقبل)، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ 12 عامًا".وأضافت أن "المحادثات التي ستجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر، وتنشيط آليات التعاون الثنائي الرفيعة المستوى".وأشارت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن العلاقات الثنائية.يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد تسلم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بلاده، عمرو الحمامي.وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الرئيس أردوغان، استقبل الحمامي، في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، في وقت حرص فيه الرئيس التركي، على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة أيضا.يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.

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