https://sputnikarabic.ae/20240211/الحكومة-العراقية-اجتماعاتنا-مع-التحالف-الدولي-ستصيغ-جدولا-زمنيا-لإنهاء-مهامها-في-العراق-1085978778.html

الحكومة العراقية: اجتماعاتنا مع التحالف الدولي ستصيغ جدولا زمنيا لإنهاء مهامه في العراق

الحكومة العراقية: اجتماعاتنا مع التحالف الدولي ستصيغ جدولا زمنيا لإنهاء مهامه في العراق

استأنفت اللجنة العسكرية العراقية العليا، اليوم الأحد، اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية. 11.02.2024, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف رسول أنه "سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش(الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) والانتقال إلى علاقة ثنائية"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة، طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".واستنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، في وقت سابق من اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية وخاصة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقياداته.وقال المندلاوي إنه "يجب على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان، الصادر في عام 2020، الذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفت رئيس البرلمان إلى أن "القدرات الأمنية العراقية أصبحت متطورة، كما أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة تستوجب بقاء القوات الأجنبية في العراق".وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "الضربات التي استهدفت مواقع عدة في سوريا والعراق، في الآونة الأخيرة، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن"، بينما أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية.وقبل يومين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب".

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