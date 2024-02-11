https://sputnikarabic.ae/20240211/حماس-تعلن-العثور-على-نحو-100-قتيل-بعد-انسحاب-القوات-الإسرائيلية-من-أحياء-عدة-بمدينة-غزة-1085977257.html

"حماس" تعلن العثور على نحو 100 قتيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أحياء عدة بمدينة غزة

"حماس" تعلن العثور على نحو 100 قتيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أحياء عدة بمدينة غزة

أفادت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بـ"العثور على ما يقرب من 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال من أحياء الرمال وتل الهوا في مدينة غزة، يشير إلى النهج... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T19:39+0000

2024-02-11T19:39+0000

2024-02-11T19:39+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg

ودعت "حماس"، في بيان لها، "شعوب وأحرار العالم لتواصل حراكها وإدانة هذا الكيان النازي، وحرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين من الأطفال والنساء".كما دعت الحركة "محكمة العدل الدولية لتوثيق هذه الجرائم واعتماد قرار بوقف هذه الحرب واتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذه الجرائم المروعة ضد شعبنا، ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته النازيين على جرائمهم، التي يرتكبوها على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، بحسب البيان.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240211/الجيش-الإسرائيلي-يصادق-على-خطة-عملياتية-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1085975153.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي