https://sputnikarabic.ae/20240211/غالانت-يعلن-اختراق-النواة-الأكثر-حساسية-لـحماس-ستمكننا-من-التوصل-إلى-صفقة-محتجزين-أكثر-واقعية--1085963261.html
غالانت يعلن اختراق النواة الأكثر حساسية لـ"حماس": ستمكننا من التوصل إلى صفقة محتجزين "أكثر واقعية"
غالانت يعلن اختراق النواة الأكثر حساسية لـ"حماس": ستمكننا من التوصل إلى صفقة محتجزين "أكثر واقعية"
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن النتائج الاستخباراتية لحرك "حماس" الفلسطينية، والتي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تقرب من... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T11:36+0000
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جاء ذلك خلال مشاركة غالانت في عرض من تقديم وحدة جمع المعلومات الاستخبارية والغنائم الفنية التابعة لمديرية المخابرات العسكرية، والمعروفة باسمها المختصر العبري "عمشت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال في رسالة فيديو: "لقد اخترقنا النواة الأكثر حساسية لـ"حماس".وأضاف غالانت: "يمكنكم رؤية جزء صغير مما استعاده جيش الدفاع الإسرائيلي هنا، صواريخ ومتفجرات وألغام والعديد من الخرائط وأجهزة الاتصالات والوثائق وأجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة".وشدد غالانت على أنه "كلما تعمقنا في هذه العملية، كلما اقتربنا من التوصل إلى صفقة واقعية من أجل إعادة المحتجزين".وذكرت "تايمز أوف إسراءئيل" أنه سيتم عرض الأدلة التي جمعها الجيش الإسرائيلي في غزة، على وزراء الحكومة، اليوم الأحد.وكان أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" طالبوا، أمس السبت، بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية مع الحركة الفلسطينية.ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن بعض أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الإسراع في إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم في خطر.وفي سياق متصل، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم ذاته، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
غالانت يعلن اختراق النواة الأكثر حساسية لـ"حماس": ستمكننا من التوصل إلى صفقة محتجزين "أكثر واقعية"
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن النتائج الاستخباراتية لحرك "حماس" الفلسطينية، والتي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تقرب من التوصل إلى صفقة محتجزين "واقعية".
جاء ذلك خلال مشاركة غالانت في عرض من تقديم وحدة جمع المعلومات الاستخبارية والغنائم الفنية التابعة لمديرية المخابرات العسكرية، والمعروفة باسمها المختصر العبري "عمشت"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقال في رسالة فيديو: "لقد اخترقنا النواة الأكثر حساسية لـ"حماس".
وأضاف غالانت: "يمكنكم رؤية جزء صغير مما استعاده جيش الدفاع الإسرائيلي هنا، صواريخ ومتفجرات وألغام والعديد من الخرائط وأجهزة الاتصالات والوثائق وأجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة".
وتابع: "لقد توغلنا في قلب الأماكن الأكثر حساسية لـ"حماس"، ونستخدم معلوماتهم الاستخبارية ضدهم".
وشدد غالانت على أنه "كلما تعمقنا في هذه العملية، كلما اقتربنا من التوصل إلى صفقة واقعية من أجل إعادة المحتجزين".
وذكرت "تايمز أوف إسراءئيل" أنه سيتم عرض الأدلة التي جمعها الجيش الإسرائيلي في غزة، على وزراء الحكومة، اليوم الأحد.
وكان أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" طالبوا، أمس السبت، بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية
مع الحركة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن بعض أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الإسراع في إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم في خطر.
وفي سياق متصل، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم ذاته، من كارثة ومجزرة
قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.