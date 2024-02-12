https://sputnikarabic.ae/20240212/استهداف-سفينة-شحن-يونانية-في-باب-المندب-1085987615.html

استهداف سفينة شحن يونانية في باب المندب

استهداف سفينة شحن يونانية في باب المندب

قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، اليوم الإثنين، إن سفينة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم جزر مارشال، استُهدفت بصواريخ في حادثين منفصلين في أثناء مرورها... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T08:47+0000

2024-02-12T08:47+0000

2024-02-12T08:47+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

اليونان

أنصار الله

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076789478_0:227:2501:1633_1920x0_80_0_0_77356a8d5c58fadc6af3c13f92522f74.jpg

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشركة قولها بأن السفينة السائبة أصيبت وتعرضت لأضرار على الجانب الأيمن منها.وكانت شركة "أمبري"، قد أبلغت لأول مرة عن أنها رصدت مقذوفا بالقرب من السفينة على بعد 23 ميلًا بحريًا شمال شرق خور أنجار في جيبوتي و40 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.في سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الإثنين، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمرِ ضد سفينة أمريكية".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع" في بيان على "تلغرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا، قامت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنية باستهداف سفينة ستار أَيرس الأمريكيةِ في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضلِ الله".وأضاف سريع في البيان: "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبِها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".وأشار إلى أن القوات اليمنية "لن تتردد... في تنفيذ المزيد من العمليات رداً على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك رداً على العدوان الأمريكيّ البريطاني المستمر على بلدِنا العزيز".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية تهاجم طرق الشحن في البحر الأحمر كجزء من ردهم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ودفعت هجمات "أنصار الله" الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن موجات من الضربات على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20240210/أمريكا-تعلن-موعد-دخول-تصنيف-أنصار-الله-كـمنظمة-إرهابية-حيز-التنفيذ-1085931426.html

https://sputnikarabic.ae/20240208/أنصار-الله-عدوان-أمريكي-بريطاني-يستهدف-مديرية-الصليف-غربي-اليمن-1085874155.html

الولايات المتحدة الأمريكية

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, أنصار الله, الأخبار