https://sputnikarabic.ae/20240212/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-ستار-إيرس-الأمريكية-في-البحر-الأحمر-1085986784.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "ستار إيرس" الأمريكية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "ستار إيرس" الأمريكية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمرِ ضد سفينة أمريكية". 12.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع" في بيان على "تلغرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا، قامت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنية باستهداف سفينة "ستار أَيرسStar Iris " الأمريكيةِ في البحرِ الأحمر".وتابع: "وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضلِ الله".وأشار إلى أن القوات اليمنية "لن تتردد... في تنفيذ المزيد من العمليات رداً على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك رداً على العدوان الأمريكيّ البريطاني المستمر على بلدِنا العزيز".ويوم أمس الأحد، حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إسرائيل من أن أي تصعيد لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيقابل بتصعيد من الجماعة لعملياتها العسكرية.وأعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن "تصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية، سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل".وقال فاغن، في بيان نشره مكتب السفارة الأمريكية على منصة "إكس"، إنه "يمكن إعادة النظر بالقرار، إذا أوقفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن تعزز خطر تفاقم الأزمة في المنطقةوتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنيةوقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240210/جماعة-أنصار-الله-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-العسكرية-حال-هجوم-إسرائيل-على-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1085954607.html
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "ستار إيرس" الأمريكية في البحر الأحمر
08:10 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 08:25 GMT 12.02.2024)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمرِ ضد سفينة أمريكية".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع" في بيان على "تلغرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا، قامت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنية باستهداف سفينة "ستار أَيرسStar Iris " الأمريكيةِ في البحرِ الأحمر".
وتابع: "وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضلِ الله".
وأضاف سريع في البيان: "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبِها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".
وأشار إلى أن القوات اليمنية "لن تتردد... في تنفيذ المزيد من العمليات رداً على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك رداً على العدوان الأمريكيّ البريطاني المستمر على بلدِنا العزيز".
ويوم أمس الأحد، حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إسرائيل من أن أي تصعيد لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيقابل بتصعيد من الجماعة لعملياتها العسكرية.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نقول للكيان الإسرائيلي أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد".
وأعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن "تصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية، سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل".
وقال فاغن، في بيان نشره مكتب السفارة الأمريكية على منصة "إكس"، إنه "يمكن إعادة النظر بالقرار، إذا أوقفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية
"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.
من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له
"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.