https://sputnikarabic.ae/20240212/اكتشاف-علامة-خطيرة-على-انهيار-التيار-الأطلسي-1086007230.html

اكتشاف علامة خطيرة على انهيار "التيار الأطلسي"

اكتشاف علامة خطيرة على انهيار "التيار الأطلسي"

اكتشف العلماء علامة تحذر من انهيار تيار المحيط الأطلسي، وتهدد بإغراق نصف الكرة الشمالي جراء أزمة التغير المناخي. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T14:09+0000

2024-02-12T14:09+0000

2024-02-12T14:09+0000

مجتمع

علوم

معلومات

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من المعلوم أن الدورة "الانقلابية الأطلسية" (AMOC) تنقل المياه الدافئة من نصف الكرة الجنوبي شمالًا، حيث تولّد الحرارة وتتجمد، وتؤدي عملية التجميد إلى تركيز الملح في الجزء غير المتجمد من مياه المحيط، ثم تغرق هذه المياه شديدة الملوحة، وتعود إلى الجنوب، ما يؤدي إلى إعادة تشغيل الحزام الناقل (للحرارة). يساعد هذا الانبعاث الحراري على جعل المناخ في أوروبا وأمريكا الشمالية، أكثر اعتدالًا.لكن السجلات على مدى المئة ألف عام الماضية تشير إلى أنه في بعض الأحيان، تتوقف دورة "AMOC" بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية كبيرة تستمر لعقود عدة.في دراسة جديدة، نُشرت في 9 فبراير/شباط في مجلة "Science Advances"، وجد العلماء أن تدفق المياه العذبة إلى المحيط الأطلسي عند خط عرض 34 درجة جنوبًا (خط العرض حيث تقع جنوب أفريقيا)، قد يكون علامة تحذير رئيسية على انهيار "AMOC".ولكن ليس لدى العلماء معلومات كافية عن تدفق المياه العذبة في هذه البقعة من الأرض، للتنبؤ بمدى بُعد دورة "AMOC" عن نقطة التحول في الوقت الحالي، ولكنهم متأكدون من أن هذا التدفق آخذ في الانخفاض.ويضيف فان ويستن أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، كما أن العثور على نقطة التحول في دورة "AMOC" يتطلب محاكاة زيادة تدريجية في تدفق المياه العذبة في شمال المحيط الأطلسي على مدار أكثر من 2000 عام، إنها عملية طويلة ومكلفة ومحاولة اختصارها عن طريق محاكاة نبضات المياه العذبة الكبيرة ليست واقعية أو دقيقة.وبحسب ويستن فإن التأثيرات تختلف حسب المنطقة، لكن أوروبا ستتضرر بشدة، حيث سيتراوح تغيير درجات الحرارة بين 9 و18 درجة فهرنهايت (5 إلى 10 درجات مئوية) في غضون قرن من الزمن، وهذا تحول كبير، حتى بالمقارنة مع المستوى الحالي لتغير المناخ، والذي له تأثيرات كبيرة بالفعل.لون عينيك يؤثر على قدرتك على القراءة.. دراسة تكشف معلومات غريبة

https://sputnikarabic.ae/20240212/الأقمار-الاصطناعية-تسجل-مشهدا-لـنزيف-الأرض-صور-وفيديو-1085990103.html

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