https://sputnikarabic.ae/20240212/المحكمة-الجنائية-الدولية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-رفح-1086017753.html
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح
أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الحدودية جنوبي... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T20:32+0000
2024-02-12T20:32+0000
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وكتب خان عبر منصة "إكس": "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تتحدث عن قصف واحتمال توغل القوات الإسرائيلية في رفح، ويقوم مكتبي بإجراء تحقيق مستمر ونشط حول الوضع في فلسطين".وأضاف خان أن جميع النزاعات المسلحة لها قوانين، وقد دعا إلى الالتزام بها مرارا، لكنه "لم يشهد قط أي تغييرات ملحوظة في السلوك الإسرائيلي"، بحسب قوله.وتابع خان، قائلا: "أكدت مرارًا، بأنه لا ينبغي لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتب المدعي العام الإجراء، وفقاً لتفويضه"، واعدا بتقديم المخالفين للقانون إلى العدالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القسام-تعلن-عن-مقتل-3-من-الأسرى-الإسرائيليين--1086013352.html
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العالم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح
أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.
وكتب خان عبر منصة "إكس": "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تتحدث عن قصف واحتمال توغل القوات الإسرائيلية في رفح، ويقوم مكتبي بإجراء تحقيق مستمر ونشط حول الوضع في فلسطين".
وأشار خان إلى أن التحقيق في فلسطين يجري "بشكل عاجل بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المشار إليها في نظام روما الأساسي، إلى العدالة".
وأضاف خان أن جميع النزاعات المسلحة لها قوانين، وقد دعا إلى الالتزام بها مرارا، لكنه "لم يشهد قط أي تغييرات ملحوظة في السلوك الإسرائيلي"، بحسب قوله.
وتابع خان، قائلا: "أكدت مرارًا، بأنه لا ينبغي لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتب المدعي العام الإجراء، وفقاً لتفويضه"، واعدا بتقديم المخالفين للقانون إلى العدالة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.