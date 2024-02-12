https://sputnikarabic.ae/20240212/المحكمة-الجنائية-الدولية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-هجوم-إسرائيلي-محتمل-على-رفح-1086017753.html

المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الحدودية جنوبي... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T20:32+0000

2024-02-12T20:32+0000

2024-02-12T20:32+0000

العالم

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628644_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6a7546bd16cc08f0d04dcef6efe55019.jpg

وكتب خان عبر منصة "إكس": "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تتحدث عن قصف واحتمال توغل القوات الإسرائيلية في رفح، ويقوم مكتبي بإجراء تحقيق مستمر ونشط حول الوضع في فلسطين".وأضاف خان أن جميع النزاعات المسلحة لها قوانين، وقد دعا إلى الالتزام بها مرارا، لكنه "لم يشهد قط أي تغييرات ملحوظة في السلوك الإسرائيلي"، بحسب قوله.وتابع خان، قائلا: "أكدت مرارًا، بأنه لا ينبغي لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتب المدعي العام الإجراء، وفقاً لتفويضه"، واعدا بتقديم المخالفين للقانون إلى العدالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240212/القسام-تعلن-عن-مقتل-3-من-الأسرى-الإسرائيليين--1086013352.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل