https://sputnikarabic.ae/20240212/برلماني-عراقي-يحذر-من-حالة-تعجز-فيها-الحكومة-عن-دفع-الرواتب-1085983943.html

برلماني عراقي يحذر من حالة تعجز فيها الحكومة عن دفع الرواتب

برلماني عراقي يحذر من حالة تعجز فيها الحكومة عن دفع الرواتب

حذر عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار، أمس الأحد، من حالة قد تعجز حكومة بلاده فيها عن دفع رواتب الموظفين. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T07:41+0000

2024-02-12T07:41+0000

2024-02-12T07:41+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار الأردن

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065845095_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_b3515f0f04485b7c307eb2defdccd202.jpg

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن عبد الجبار قوله بأن "الحكومة ستعجز عن دفع الرواتب حال انخفاض سعر النفط إلى 57 دولاراً للبرميل الواحد".وأوضح النائب العراقي إن "منح إعفاءات جمركية للأردن من شأنه تدمير الصناعة الوطنية العراقية"، مشيرا إلى أنه "الأفضل تقديم دعم إنساني لغزة المدمرة بدل تقديم الدعم لبلد مستمر مثل الأردن".وشدد عبد الجبار على أن بلاده في ظرف لا يسمح لها بتقديم امتيازات اقتصادية للأردن، خاصة وأن بغداد لم تحصل على أي شيء مقابل الامتيازات الممنوحة لها".يذكر أن الأردن كان قد وقع مع العراق، أمس الأحد، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاواط من الكهرباء، حيث ستغذي 40 ميغاوات أحمال منطقة الرطبة العراقية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المهندس أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: "استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".وتابع الرواشدة مشيرا إلى أنه "بعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 إلى 200 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدر التزويد إلى 500 ميغاوات".وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد شياع السوداني.

https://sputnikarabic.ae/20240203/الأردن-ينفي-مشاركته-بالغارات-الجوية-الأمريكية-في-العراق-1085712144.html

https://sputnikarabic.ae/20240208/برلماني-عراقي-العراق-يتطلع-إلى-الوصول-لمرحلة-الاكتفاء-الذاتي-من-خلال-التعاون-النفطي-مع-روسيا-1085876254.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, الأخبار