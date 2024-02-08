https://sputnikarabic.ae/20240208/برلماني-عراقي-العراق-يتطلع-إلى-الوصول-لمرحلة-الاكتفاء-الذاتي-من-خلال-التعاون-النفطي-مع-روسيا-1085876254.html

برلماني عراقي: العراق يتطلع إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من خلال التعاون النفطي مع روسيا

برلماني عراقي: العراق يتطلع إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من خلال التعاون النفطي مع روسيا

قال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، اسو فريدون، إن "روسيا تعتبر من أوائل الدول المصدرة عالميًا للنفط ولها ثقل كبير في الجوانب الاقتصادية والسياسية... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T13:58+0000

2024-02-08T13:58+0000

2024-02-08T13:58+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار روسيا اليوم

روسيا

حصري

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg

وأوضح فريدون، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "دعوة الحكومة العراقية شركة غازبروم للعمل في الناصرية يأتي بعد تجارب ناجحة، على مستوى العمل الفني أو التعاون والتداخل المجتمعي".وأضاف أن "العراق مهتم بالتراخيص المتعلقة بالغاز، وتسير وزارة النفط في اتجاهين هما الغاز ومشتقاته، أي بمعنى تحويل المشتقات إلى منتجات والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".وأكد أن "التجارب الناجحة يُحتذى بها ودور غازبروم كان له تأثير في السوق النفطي العراقية سواء بتعامله مع الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان، مما يعطي تأثيرًا إيجابيًا في التعاون".وأشار إلى أن "سياسة الحكومة العراقية النفطية تعمل على أساس التوجه إلى دول لديها خبرات في هذا المجال، لذلك هي تسهل عمليات التراخيص المطلوبة وإتمامها بالسرعة الممكنة"، مؤكدًا أن هناك "تقاربًا مجتمعيًا بين العراق وروسيا وكذلك على مستوى السياسة تاريخيًا، مما ينتج عنه قبولاً في الشارع يدعم سياسة الحكومة في هذا الاتجاه".ولفت فريدون، إلى "المكاسب الكبيرة للعراق التي تنتج من الاعتماد على الطاقة"، موضحًا أن "العلاقات لبناء سوق الطاقة مهمة نظرًا للاستفادة الكبرى منها خاصة مع الظروف الحالية".وقال إن "العراق له قابلية لإنتاج أكبر قدر ممكن من النفط، لما يملكه من احتياطي كبير، ولكنه ملتزم بالسوق العالمية والاتفاقيات مع منظمة أوبك".وأشار إلى الأهمية من التوجه لتراخيص الغاز والاستفادة من هذا الشق الاقتصادي والتوجه إلى الطاقة النظيفة للتماشي مع السوق العالمية ومسائل الحفاظ على البيئة.وكان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أفاد أمس الأربعاء، بدعوة الحكومة العراقية شركة "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية في جنوب البلاد.وذكر المكتب الصحفي أن الحكومة اجتمعت من أجل بحث موضوع استثمار حقل الناصرية. وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة العراقية: "تمت الموافقة على دعوة "غازبروم" لتنفيذ مشروع تطوير حقل الناصرية".وأكد السوداني، في وقت سابق، على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة، خلال مشاركته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".وقال السوداني: "إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء سيوفر الرفاهية لنا جميعا"، مضيفا: "الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي".وأشار السوداني إلى أن "منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام إقليمي متعدد يؤسس إلى مستقبل جيد".

https://sputnikarabic.ae/20231011/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-على-التعاون-الروسي-العراقي-في-مجال-الطاقة--عاجل-1081906133.html

https://sputnikarabic.ae/20231115/من-بغداد-إلى-تيومين-طبيب-عراقي-شاب-يتحدث-عن-التعليم-بمجال-الطب-في-روسيا-1083169569.html

https://sputnikarabic.ae/20221022/العراق-يعلن-عن-خطط-لزيادة-الإنتاج-في-حقل-بدرة-مع-شركة-غازبروم-نفط-1069335875.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي