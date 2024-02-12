عربي
https://sputnikarabic.ae/20240212/بوريل-يحث-المجتمع-الدولي-على-وقف-تصدير-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1086010701.html
بوريل يحث المجتمع الدولي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
بوريل يحث المجتمع الدولي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن هناك انقساما في ردود الفعل الأوروبية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T15:37+0000
2024-02-12T15:37+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/07/1085834991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308e8e5c0d08bc8c9628e431f4590d87.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لا يسمع لأحد ويريد إخلاء غزة. إلى أين؟ لا أحد يعلم، يجب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حال قررت الدول والمجتمع الدولي أن ما يحدث مذبحة وأن تل أبيب قتلت الكثير، ولا نعلم ما هو الكثير بالنسبة لهم".وأضاف: "لا دلائل واضحة وحقيقية حول مزاعم انخراط موظفي وكالة "الأونروا" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على إسرائيل".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240212/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-عملية-أمنية-عسكرية-على-خلفية-أزمة-البحر-الأحمر----1086009609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/07/1085834991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a2c27dbecbdf7ad2d930853bb13e706.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يحث المجتمع الدولي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

15:37 GMT 12.02.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
تابعنا عبر
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن هناك انقساما في ردود الفعل الأوروبية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتمويل "الأونروا"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لا يسمع لأحد ويريد إخلاء غزة. إلى أين؟ لا أحد يعلم، يجب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حال قررت الدول والمجتمع الدولي أن ما يحدث مذبحة وأن تل أبيب قتلت الكثير، ولا نعلم ما هو الكثير بالنسبة لهم".
ولفت بوريل إلى تباين ردود أفعال الدول الأوروبية تجاه وقف إطلاق النار في غزة، وبشأن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية أمنية عسكرية على خلفية أزمة البحر الأحمر
15:00 GMT
وأضاف: "لا دلائل واضحة وحقيقية حول مزاعم انخراط موظفي وكالة "الأونروا" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على إسرائيل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور15:21 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала