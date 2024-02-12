https://sputnikarabic.ae/20240212/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-عملية-أمنية-عسكرية-على-خلفية-أزمة-البحر-الأحمر----1086009609.html

الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية أمنية عسكرية على خلفية أزمة البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية أمنية عسكرية على خلفية أزمة البحر الأحمر

نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في الجريدة الرسمية قرار إطلاق عملية "أسبيدس" لضمان سلامة الشحن في البحر الأحمر، وسط استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T15:00+0000

2024-02-12T15:00+0000

2024-02-12T15:00+0000

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وجاء في البيان: "الاتحاد الأوروبي ينشئ عملية أمنية بحرية عسكرية للحفاظ على حرية الملاحة في سياق أزمة البحر الأحمر".وأضاف البيان: "الغرض من عملية "أسبيدس" هو ضمان الوجود البحري للاتحاد الأوروبي في منطقة العمليات لضمان حرية الملاحة مع هياكل الأمن البحري الأخرى العاملة هناك".وسيتم تحديد المهام المحددة لبعثة الاتحاد الأوروبي وفقا لقدراتها، وستتألف من مرافقة السفن في منطقة العمليات، ونقل البيانات عن الوضع مع حركة المرور البحرية، وحماية السفن من الهجمات المختلفة مع الامتثال للقانون الدولي.وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه يتوقع إطلاق العملية فورًا بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن تعزز خطر تفاقم الأزمة في المنطقةوتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنيةوقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

https://sputnikarabic.ae/20240212/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-ستار-إيرس-الأمريكية-في-البحر-الأحمر-1085986784.html

https://sputnikarabic.ae/20240210/جماعة-أنصار-الله-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-العسكرية-حال-هجوم-إسرائيل-على-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1085954607.html

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