https://sputnikarabic.ae/20240212/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-يدك-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1086012318.html
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يدك القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يدك القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، بأن قاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي العسكرية في ريف دير الزور شرقي سوريا، تعرضت لقصف صاروخي. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن أصوات انفجارات قوية سمعت من داخل حقل "العمر" النفطي تلاها تصاعد الدخان من قلب الحقل بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والمضادات الجوية الأمريكية، التي تصدت إلى أحد الصواريخ قبل وصوله إلى الهدف.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم السبت المي، بأنه وبعد حوالي ساعة على استهداف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، هاجم سرب من الطائرات المسيرة قاعدة الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور شرقي سوريا.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240210/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-للنفط-شرقي-سوريا-1085949571.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يدك القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
16:32 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 12.02.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، بأن قاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي العسكرية في ريف دير الزور شرقي سوريا، تعرضت لقصف صاروخي.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن أصوات انفجارات قوية سمعت من داخل حقل "العمر" النفطي تلاها تصاعد الدخان من قلب الحقل بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والمضادات الجوية الأمريكية، التي تصدت إلى أحد الصواريخ قبل وصوله إلى الهدف.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن قوات الاحتلال الأمريكي عززت تواجدها في حقل "العمر" عبر استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى القاعدة شملت ذخائر وعربات عسكرية دخلت إلى الحقل، عصر اليوم الاثنين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم السبت المي، بأنه وبعد حوالي ساعة على استهداف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، هاجم سرب من الطائرات المسيرة قاعدة الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور شرقي سوريا.
وأوضح المراسل أن الطائرات المسيرة ضربت ما يسمى "القرية الخضراء"، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرًا سكنيًا لجنوده وضباطه العاملين في الحقل النفطي.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.