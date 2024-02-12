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https://sputnikarabic.ae/20240212/وزير-الدفاع-الأمريكي-يسند-مهامه-لنائبته-بعد-دخوله-العناية-المركزة--1085983332.html
وزير الدفاع الأمريكي يسند مهامه لنائبته بعد دخوله العناية المركزة
وزير الدفاع الأمريكي يسند مهامه لنائبته بعد دخوله العناية المركزة
أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فوض نائبته، كاثلين هيكس، للقيام بمهامه بعد دخوله إلى قسم "العناية المركزة" حيث يخضع لعلاج في... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T06:57+0000
2024-02-12T06:57+0000
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وتداولت وسائل إعلام أمريكية بيانا للبنتاغون جاء فيه إنه "بعد سلسلة من التحاليل والفحوصات، دخل وزير الدفاع قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي، للحصول على العناية والخضوع للمراقبة".من جانبه، أوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن أوستن الذي يُعاني من سرطان البروستاتا، فوض نائبته مساء الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب مشكلة طارئة في المثانة، وتحديدا عند الساعة 16,55، مشيرا إلى أن أوستن ما زال يخضع للعلاج، حيث أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت، أمس الأحد، نقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر، بيانا قال فيه، إنه تم نقل أوستن إلى المستشفى العسكري.وأضاف البيان أن وزير الدفاع نُقل وسط حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي، حتى يتمكن الأطباء من فحصه بحثا عن أسباب الأعراض التي ظهرت عليه وتشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.ولفت المتحدث إلى أن أوستن انتقل إلى المستشفى مصطحبا معه كافة أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء مهام منصبه، مشيرا إلى أنه سيعلن مستجدات حالة أوستن الصحية.يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد صرح، مطلع الشهر الجاري، بأنه جرى التعامل مع قضية مرضه "بشكل خاطئ"، مشيرا إلى عدم وجود نية لديه للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يسند مهامه لنائبته بعد دخوله العناية المركزة

06:57 GMT 12.02.2024
© AFP 2023 / ALEX WONGإصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AFP 2023 / ALEX WONG
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أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فوض نائبته، كاثلين هيكس، للقيام بمهامه بعد دخوله إلى قسم "العناية المركزة" حيث يخضع لعلاج في المثانة.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية بيانا للبنتاغون جاء فيه إنه "بعد سلسلة من التحاليل والفحوصات، دخل وزير الدفاع قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي، للحصول على العناية والخضوع للمراقبة".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن أوستن الذي يُعاني من سرطان البروستاتا، فوض نائبته مساء الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب مشكلة طارئة في المثانة، وتحديدا عند الساعة 16,55، مشيرا إلى أن أوستن ما زال يخضع للعلاج، حيث أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.
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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت، أمس الأحد، نقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر، بيانا قال فيه، إنه تم نقل أوستن إلى المستشفى العسكري.
وأضاف البيان أن وزير الدفاع نُقل وسط حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي، حتى يتمكن الأطباء من فحصه بحثا عن أسباب الأعراض التي ظهرت عليه وتشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.
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ولفت المتحدث إلى أن أوستن انتقل إلى المستشفى مصطحبا معه كافة أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء مهام منصبه، مشيرا إلى أنه سيعلن مستجدات حالة أوستن الصحية.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد صرح، مطلع الشهر الجاري، بأنه جرى التعامل مع قضية مرضه "بشكل خاطئ"، مشيرا إلى عدم وجود نية لديه للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.
وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.
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