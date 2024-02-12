https://sputnikarabic.ae/20240212/وزير-الدفاع-الأمريكي-يسند-مهامه-لنائبته-بعد-دخوله-العناية-المركزة--1085983332.html
وزير الدفاع الأمريكي يسند مهامه لنائبته بعد دخوله العناية المركزة
وزير الدفاع الأمريكي يسند مهامه لنائبته بعد دخوله العناية المركزة
أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فوض نائبته، كاثلين هيكس، للقيام بمهامه بعد دخوله إلى قسم "العناية المركزة" حيث يخضع لعلاج في... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T06:57+0000
2024-02-12T06:57+0000
2024-02-12T06:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/03/1054876826_0:31:3070:1758_1920x0_80_0_0_f1b5e96f97620630693e12d891a55bae.jpg
وتداولت وسائل إعلام أمريكية بيانا للبنتاغون جاء فيه إنه "بعد سلسلة من التحاليل والفحوصات، دخل وزير الدفاع قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي، للحصول على العناية والخضوع للمراقبة".من جانبه، أوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن أوستن الذي يُعاني من سرطان البروستاتا، فوض نائبته مساء الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب مشكلة طارئة في المثانة، وتحديدا عند الساعة 16,55، مشيرا إلى أن أوستن ما زال يخضع للعلاج، حيث أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت، أمس الأحد، نقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر، بيانا قال فيه، إنه تم نقل أوستن إلى المستشفى العسكري.وأضاف البيان أن وزير الدفاع نُقل وسط حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي، حتى يتمكن الأطباء من فحصه بحثا عن أسباب الأعراض التي ظهرت عليه وتشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.ولفت المتحدث إلى أن أوستن انتقل إلى المستشفى مصطحبا معه كافة أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء مهام منصبه، مشيرا إلى أنه سيعلن مستجدات حالة أوستن الصحية.يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد صرح، مطلع الشهر الجاري، بأنه جرى التعامل مع قضية مرضه "بشكل خاطئ"، مشيرا إلى عدم وجود نية لديه للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.
https://sputnikarabic.ae/20240201/أوستن-أمريكا-لن-تتسامح-مع-الهجمات-على-جيشها-1085656306.html
https://sputnikarabic.ae/20231028/أوستن-يؤكد-لنظيره-الإسرائيلي-أهمية-حماية-المدنيين-وضرورة-إيصال-المساعدات-في-غزة-1082549058.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/03/1054876826_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6bd923c3f6a55a55c19861613e0448ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الأخبار
وزير الدفاع الأمريكي يسند مهامه لنائبته بعد دخوله العناية المركزة
أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فوض نائبته، كاثلين هيكس، للقيام بمهامه بعد دخوله إلى قسم "العناية المركزة" حيث يخضع لعلاج في المثانة.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية بيانا للبنتاغون جاء فيه إنه "بعد سلسلة من التحاليل والفحوصات، دخل وزير الدفاع قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي، للحصول على العناية والخضوع للمراقبة".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن أوستن الذي يُعاني من سرطان البروستاتا، فوض نائبته مساء الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب مشكلة طارئة في المثانة، وتحديدا عند الساعة 16,55، مشيرا إلى أن أوستن ما زال يخضع للعلاج، حيث أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت، أمس الأحد، نقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، للمستشفى بسبب أعراض تشير إلى مشكلة طارئة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر، بيانا قال فيه، إنه تم نقل أوستن إلى المستشفى العسكري.
وأضاف البيان أن وزير الدفاع نُقل وسط حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي، حتى يتمكن الأطباء من فحصه بحثا عن أسباب الأعراض التي ظهرت عليه وتشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة
.
28 أكتوبر 2023, 02:33 GMT
ولفت المتحدث إلى أن أوستن انتقل إلى المستشفى مصطحبا معه كافة أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء مهام منصبه، مشيرا إلى أنه سيعلن مستجدات حالة أوستن الصحية.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد صرح، مطلع الشهر الجاري، بأنه جرى التعامل مع قضية مرضه "بشكل خاطئ"، مشيرا إلى عدم وجود نية لديه للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.
وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات
.