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لافروف يكشف السبب الرئيسي لعدم استقرار الشرق الأوسط
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240213/بلمح-البصر-ستريلا-10-الروسية-تصطاد-هدفا-جويا-معاديا-في-دونيتسك-فيديو-1086025130.html
"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو
"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام قوات الدفاع الجوي الروسي بإصابة هدف جوي معاد على محور دونيتسك بواسطة منظومة "ستريلا-10". 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T09:02+0000
2024-02-13T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتوضح المشاهد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد الهدف المعادي على محور دونيتسك، واستهدافه بسرعة هائلة، وتحقيق إصابة مباشرة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسكودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240213/إعلام-مقتل-مهندسين-غربيين-في-مصنع-مسيرات-أوكراني-بضربة-روسية--1086022869.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو

09:02 GMT 13.02.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ "ستريلا-10إم3"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام قوات الدفاع الجوي الروسي بإصابة هدف جوي معاد على محور دونيتسك بواسطة منظومة "ستريلا-10".
وتوضح المشاهد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد الهدف المعادي على محور دونيتسك، واستهدافه بسرعة هائلة، وتحقيق إصابة مباشرة.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: مقتل مهندسين غربيين في مصنع مسيرات أوكراني بضربة روسية
07:39 GMT
راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسك
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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