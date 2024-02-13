https://sputnikarabic.ae/20240213/بلمح-البصر-ستريلا-10-الروسية-تصطاد-هدفا-جويا-معاديا-في-دونيتسك-فيديو-1086025130.html
"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو
"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام قوات الدفاع الجوي الروسي بإصابة هدف جوي معاد على محور دونيتسك بواسطة منظومة "ستريلا-10". 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T09:02+0000
2024-02-13T09:02+0000
2024-02-13T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد الهدف المعادي على محور دونيتسك، واستهدافه بسرعة هائلة، وتحقيق إصابة مباشرة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.راجمات "سولنتسيبيك" تدمر مقرات اللواء الميكانيكي الأوكراني على محور كوبيانسكودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240213/إعلام-مقتل-مهندسين-غربيين-في-مصنع-مسيرات-أوكراني-بضربة-روسية--1086022869.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
"بلمح البصر"... "ستريلا-10" الروسية تصطاد هدفا جويا معاديا في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام قوات الدفاع الجوي الروسي بإصابة هدف جوي معاد على محور دونيتسك بواسطة منظومة "ستريلا-10".
وتوضح المشاهد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد الهدف المعادي على محور دونيتسك، واستهدافه بسرعة هائلة، وتحقيق إصابة مباشرة.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.